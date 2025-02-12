Датская разведка предупредила о возможном «нападении» России на НАТО

Politico: Датская разведка заявила что Россия может начать войну в Европе через пять лет

Tекст: Вера Басилая

Датская служба военной разведки (DDIS) предупредила, что Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе в течение пяти лет. Это произойдет в случае, если Москва сочтет НАТО ослабленным в военном или политическом плане, «если Россия посчитает, что США не могут или не будут поддерживать европейские страны НАТО в войне с Россией», – говорится в отчете, обнародованном во вторник, пишет Politico,

В документе подчеркивается, что Россия якобы наращивает свои военные возможности для подготовки к возможной войне с НАТО.

Обновленная оценка угроз DDIS появилась в связи с ожиданием окончания конфликта на Украине

Издание пишет, что предполагаются три сценария, которые могут произойти, если конфликт на Украине прекратится или заморозится, исходя из предположения, что Россия «не имеет возможности вести войну с несколькими странами одновременно».

В обновленном прогнозе угроз DDIS также рассматривается возможность, что Россия через шесть месяцев после окончания конфликта на Украине «может начать локальную войну с приграничной страной». Затем, в течение двух лет она «может начать региональную войну в Балтийском море», а через пять лет – крупномасштабное «нападение на Европу», если Соединенные Штаты не вмешаются.

Вместе с тем, пишет издание, отчет не учитывает возможное увеличение оборонных возможностей НАТО.

Пентагон сообщал, что американский министр обороны Пит Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

Хегсет заявил, что Соединенные Штаты пока не собираются уменьшать свое военное присутствие в Европе.

Между тем, в докладе Европейской счетной палаты сообщалось, что государства ЕС в случае конфликта не смогут оперативно перебрасывать войска внутри ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что страны Евросоюза не смогут самостоятельно защищать себя без помощи США, отметив важность их участия для европейской обороны.

Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.