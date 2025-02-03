С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.5 комментариев
Рютте: ЕС не сможет защитить себя без участия США
Рютте заявил о неспособности Евросоюза защищаться без участия США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что страны Евросоюза не смогут самостоятельно защищать себя без помощи США, отметив важность их участия для европейской обороны.
Как сообщает ТАСС, это заявление было сделано на пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, прошедшей в Брюсселе. По мнению генсека, участие США в обороне Европы является критически важным фактором.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о возможном жестком ответе Европы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС, что скажется на простых гражданах.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной торговой войне с США из-за введения американских пошлин на европейские товары, что может привести к выигрышу Китая. Кроме того, вице-канцлер Германии Роберт Хабек сообщил, что Европа готова к мерам против США в ответ на введение американской стороной пошлин на европейские товары.