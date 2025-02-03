Дания предупредила о жестком ответе ЕС на пошлины Трампа

Премьер-министр Дании Фредериксен заявила о жестком ответе Европы на пошлины Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Фредериксен выступила с заявлением о том, что Европе придется жестко ответить на возможное введение пошлин США на товары из Евросоюза. Она подчеркнула, что подобный сценарий будет иметь неблагоприятные последствия для обычных людей, затронув как сотрудников, так и компании в США, Европе, Канаде и других задействованных странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

Она также отметила, что не поддерживает идею торговой войны, поскольку торговля способствует экономическому росту. Тем временем Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, обвиняя Брюссель в «ужасном» отношении к Вашингтону.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США с Канадой, Мексикой и Китаем, оставляя разрешение этих вопросов самим участникам.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной торговой войне с США из-за введения американских пошлин на европейские товары, что может привести к выигрышу Китая.

Кроме того, вице-канцлер Германии Роберт Хабек сообщил, что Европа готова к мерам против США в ответ на введение американской стороной пошлин на европейские товары.