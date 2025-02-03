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    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

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    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

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    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

    20 комментариев
    3 февраля 2025, 13:23 • Новости дня

    Кремль: Россия не вмешается в торговые войны США

    Песков: Россия не будет участвовать в торговых конфликтах США с Канадой, Мексикой и Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США с Канадой, Мексикой и Китаем, оставляя разрешение этих вопросов самим участникам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в торговые противостояния США с Канадой, Мексикой и Китаем, передает ТАСС.

    По его словам, в этой ситуации множество собственных напряженностей, и Россия не желает ассоциироваться с этими конфликтами.

    «Пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе», – заявил Песков.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной торговой войне с США из-за введения американских пошлин на европейские товары, что может привести к выигрышу Китая.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении импорта из Мексики и Канады, установив их на уровне 25%, с исключением для канадских энергоресурсов, где тарифы будут 10%, также на китайские товары будут введены дополнительные тарифы в размере 10%, которые вступят в силу 4 февраля.

    3 февраля 2025, 01:23 • Новости дня
    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио

    Панама объявила об отказе от участия в китайской инициативе «Один пояс – один путь» после визита главы Госдепа Рубио

    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио предупредил президента Панамы Хосе Рауля Мулино о намерении американского лидера Дональда Трампа изменить ситуацию с влиянием Китая на Панамский канал. Мулино после переговоров с Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

    Как рассказали в Госдепе, Рубио заявил Мулино, что Трамп считает «нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала» угрозой и нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.

    Рубио также подчеркнул, что в случае отсутствия немедленных изменений Соединенные Штаты готовы принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с Договором, передает РИА «Новости».

    Мулино заявил о решении своего правительства не продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

    «Я принял важное решение и сообщаю вам о нем», – заявил Мулино, выступая после встречи с главой госдепартамента. Он добавил: «Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года». Меморандум о взаимопонимании был подписан в 2017 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, на что Панама подала жалобу в ООН. Мулино отверг заявления Трампа о намерении США контролировать Панамский канал.

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    2 февраля 2025, 17:44 • Новости дня
    Трамп предсказал исчезновение Канады

    Трамп заявил, что без американских миллиардов Канада не сможет существовать

    Трамп предсказал исчезновение Канады
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что без американской финансовой поддержки Канада не останется жизнеспособной страной, и предложил ей стать 51-м штатом США.

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что без финансовой помощи от США Канада не сможет существовать, передает РИА «Новости». Трамп утверждает, что США тратят сотни миллиардов долларов, чтобы поддерживать Канаду, и выразил мнение, что это не приносит никакой пользы для Америки.

    «Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна», – написал Трамп.

    Президент также предложил Канаде стать пятьдесят первым штатом США, заявив, что это принесло бы канадцам множество преимуществ, таких как снижение налогов и улучшение военной защиты. «Суровой правдой» Трамп назвал необходимость того, чтобы Канада стала 51-м штатом США. «Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады и никаких пошлин», – добавил он.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

    Напомним, Трамп подписал указ о введении 10-процентого налога на импорт канадского энергоносителя, а также общие 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10-процентные пошлины для Китая. Тарифы вступают в силу во вторник.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    2 февраля 2025, 19:42 • Новости дня
    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

    Американист Дудаков предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы против Канады, Мексики и Китая, чтобы запугать торговых партнеров и затем вести переговоры с сильной позиции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп ввел пошлины на поставки товаров из Мексики, Канады и Китая.

    «Если Канаду, США и Мексику действительно ждет длительная торговая война, то последствия будут очень серьезными для всех этих стран. Они давно интегрированы в единое пространство свободной торговли, огромное количество компаний имеют свои предприятия на территории трех государств. По предварительным оценкам, США потеряют как минимум 200 млрд долларов», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, конечно, США ждет инфляционный шок на все, что импортируется из Канады, Мексики и Китая: овощи и фрукты, сельхозтовары, пиломатериалы, различные технические компоненты, например, для автопрома. Пока не совсем понятно, какой будет эффект на нефтяном рынке, потому что тарифы тут будут не 25%, а 10%, и вводятся они не сразу», – продолжил спикер.

    «Я вполне допускаю, что Трамп исполняет роль плохого полицейского, чтобы запугать торговых партнеров, и потом сесть за стол переговоров. Причем, речь идет не только об экономике, но и о других вопросах, включая миграцию и усиление совместной борьбы с наркотрафиком. Глава Белого дома усиливает позицию в преддверии этих дискуссий», – заметил собеседник.

    «Если Колумбию Трамп победил за 49 минут в тарифно-миграционной войне, то с Канадой и с Мексикой, а тем более с Китаем и Евросоюзом, придется повозиться. Пока главное и гарантированное последствие – коллапс Североамериканской зоны свободной торговли. Просто американский лидер рассчитывает, что США переживут эту войну с меньшими потерями», – резюмировал аналитик.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах на поставки из Мексики, Канады и Китая целого ряда товаров повседневного спроса от авокадо до кроссовок и автомобилей, сообщает CNN.

    «Тарифы введены из-за серьезной угрозы нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил. Нам нужно защищать американцев, и мой долг как президента – обеспечить безопасность всех», – сказал глава Белого дома.

    Несколько часов спустя президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что введет взаимные пошлины, а премьер Канады Джастин Трюдо объявил о «далеко идущем» ответе Вашингтону. По словам Трюдо, под канадские тарифы подпадут американский алкоголь, продукты, одежда, обувь, бытовая техника, мебель, такие материалы, как пиломатериалы, и «многое другое».

    Министерство торговли Китая пообещало подать жалобу во Всемирную торговую организацию и «принять соответствующие контрмеры». В Пекине заявили, что тарифы «неконструктивны» и только «подорвут» работу обеих стран по борьбе с распространением наркотиков.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему предыдущая тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам.

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    3 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США собираются провести встречи и переговоры с «различными сторонами, включая Украину и Россию», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам президента США, прошедшие выходные были особенно напряженными для американской дипломатии, так как одновременно ведутся переговоры по нескольким ключевым международным вопросам.

    «Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Трапмп также подчеркнул, что власти США «запланировали встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». По его мнению, «эти дискуссии проходят довольно успешно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния. Он пожелал обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.

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    3 февраля 2025, 08:55 • Новости дня
    WSJ: Пошлины Трампа нанесли ущерб США до введения

    Tекст: Ольга Иванова

    Торговые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады, Мексики и Китая, начали оказывать негативное влияние на американцев еще до их официального введения, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    ТАСС сообщает, что редакционная статья газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявила об экономическом ущербе от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против Канады, Мексики и Китая, хотя они еще не вступили в силу. В статье WSJ подчеркивается, что несмотря на то, что пошлины вступят в силу только во вторник, эффект от них уже ощущается в США.

    Редакция WSJ отметила, что Трамп признал возможность негативного воздействия своих тарифов и заявил, что оно может привести к «некоторой боли» для американцев, однако добавил, что в долгосрочной перспективе это должно стать началом «нового золотого века» для страны. Однако, как отмечает газета, «боль уже начинается».

    Авторы WSJ также подчеркнули, что пошлины являются «сокрушительным ударом» для Мексики и Канады, и ни одна страна или отрасль экономики не может считать себя защищенной от подобной политики. Это, по их мнению, может заставить не только союзников, но и конкурентов США пересмотреть свою зависимость от американского рынка, а последствия такого пересмотра пока сложно предсказать.

    Напомним, что Трамп подписал указ о введении пошлин в минувшую субботу. В отношении импорта из Мексики и Канады они составят 25%, с исключением для канадских энергоресурсов, где тарифы будут 10%. На китайские товары будут введены дополнительные тарифы в размере 10%. Эти меры вступят в силу 4 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19, а также заявил, что Китай, Канада и Мексика не смогут помешать введению тарифов со стороны США, подчеркивая вину Канады и Мексики в контрабанде наркотиков. Президент также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не пытался склонить его к отказу от американской поддержки Тайваня.

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    2 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины

    Орбан заявил о возможности Венгрии остановить евроинтеграцию Украины, если она не выполнит гарантии

    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины
    @ Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия может заблокировать стремление Украины к Евросоюзу, если предоставленные Европейской комиссией гарантии по энергобезопасности не будут выполнены, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.

    Орбан в эфире радио Kossuth отметил, что в случае выполнения данных обещаний сотрудничество с Венгрией возможно. Однако, по его словам, если гарантии окажутся лишь «на бумаге», страна рассмотрит более строгие контрмеры, передает РИА «Новости».

    «Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить», – заявил Орбан. Он подчеркнул, что у Венгрии всегда есть возможность не только заблокировать евроинтеграцию Украины, но и остановить продление санкций против России.

    В пятницу Орбан сообщил, что Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиться от Украины возобновления транзита российского газа в обмен на согласие с продлением санкций против России.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

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    3 февраля 2025, 01:58 • Новости дня
    Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС

    Вице-канцлер Германии Хабек заявил о готовности Европы ввести ответные пошлины против США

    Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа готова к мерам против США в ответ на введение американской стороной пошлин на европейские товары, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

    «Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать – это очень плохая альтернатива», – приводит слова Хабека РИА «Новости» со ссылкой на Kolner Stadt-Anzeiger.

    Он отметил, что европейские страны намерены разъяснить Соединенным Штатам, что те тоже могут понести потери. Если же это «не сработает», ЕС, как заявил Хабек , не допустит, чтобы европейцами «помыкали».

    В своем выступлении Хабек также обратил внимание на уязвимость немецкой экономики. Он подчеркнул, что Германия является наиболее подверженной рискам из всех стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ожидал от нового президента США Дональда Трампа потрясений после его избрания. Трамп повторил угрозу ввести пошлины на товары из ЕС, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из США. В воскресенье Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Еврокомиссия пока не подтвердила информацию о дополнительных пошлинах США на товары из Европы.

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    3 февраля 2025, 02:42 • Новости дня
    США обвинили Китай в пандемии COVID-19

    Белый дом в разъяснениях причин введения торговых пошлин против Китая обвинил Пекин в пандемии COVID-19

    Tекст: Антон Антонов

    Пандемия COVID-19 возникла из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане, что нанесло американской экономике убытки в 14 трлн долларов, говорится в опубликованном Белым домом документе с разъяснениями причин введения торговых пошлин против Китая.

    Указывается, что пандемия обернулась для американской экономики потерями в 14 трлн долларов. Кроме того, отмечается, что Коммунистическая партия Китая «продолжает отрицать» утечку, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Прежде он заявлял, что Китай должен заплатить репарации для частичной компенсации ущерба от коронавирусной пандемии.

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    3 февраля 2025, 03:43 • Новости дня
    Трамп оценил вероятность военного вмешательства США в ситуацию в Панаме

    Трамп заявил об отсутствии необходимости военного вмешательства США в ситуацию вокруг Панамского канала

    Трамп оценил вероятность военного вмешательства США в ситуацию в Панаме
    @ Chip Somodevilla/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США вряд ли придется использовать военную силу для решения вопроса с Панамским каналом, заявил президент страны Дональд Трамп.

    «Не думаю, что будут нужны солдаты в Панаме», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул намерение США не позволить Китаю контролировать Панамский канал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом США. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой Госдепа Марко Рубио, сообщил, что Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

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    3 февраля 2025, 10:07 • Новости дня
    Трамп пригрозил прекратить помощь ЮАР из-за земельной реформы

    Трамп пригрозил ЮАР прекращением помощи из-за политики экспроприации земель

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить оказание помощи Южной Африке из-за новых законов об экспроприации земель, что вызвало падение курса ранда на 2%.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят отправку помощи ЮАР в ответ на ее политику экспроприации земель, сообщает Bloomberg.

    «Соединенные Штаты этого не потерпят, мы будем действовать», – заявил Трамп в посте на Truth Social. Он добавил, что прекратит финансирование ЮАР до проведения полной проверки ситуации.

    Заявление Трампа последовало спустя менее двух недель после того, как президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал новый закон, упрощающий государственную экспроприацию земель с выплатой справедливой компенсации. Африканский национальный конгресс, крупнейшая политическая партия ЮАР, выступает за облегчение процесса изъятия земель с целью исправления расовой диспропорции в их владении, сформировавшейся со времен колониальной и белой-миноритетной власти.

    Из-за заявлений Трампа южноафриканский ранд упал на 2% по отношению к доллару в ходе азиатских торгов. Валюты развивающихся рынков также подверглись давлению после того, как Трамп начал вводить тарифы на товары из стран, таких как Китай и Мексика. По данным отчета Конгрессного исследовательского сервиса за 2023 год, США направили ЮАР более 8 млрд долларов в виде двусторонней помощи за последние два десятилетия, значительная часть которых была направлена на борьбу с ВИЧ/СПИДом и другие проекты развития.

    Трамп ранее уже угрожал ЮАР экономическими мерами. Страна является членом блока БРИКС, и в декабре Трамп грозил ей стопрцентным тарифом, если группа откажется от использования доллара. В этом году ЮАР возглавляет председательство в «Группе двадцати», и ожидалось, что Трамп, будучи президентом США, примет участие в ее мероприятиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады, Мексики и Китая, начали оказывать негативное влияние на американцев еще до их официального введения. Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что без американской финансовой поддержки Канада не останется жизнеспособной страной.

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    3 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть Конвенцию ООН о беженцах

    Times: ЕС разработает план пересмотра Конвенции ООН по беженцам 1951 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз намерен пересмотреть Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года, чтобы адаптировать ее к современным вызовам, связанным с миграцией.

    В Евросоюзе разрабатывается план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Times. Это решение обусловлено растущим консенсусом среди европейских стран о том, что конвенция устарела и не отвечает современным реалиям.

    В публикации Times отмечается, что Европейский союз планирует пересмотреть конвенцию, которая не позволяет странам отказывать в принятии просителей убежища на границах. Конвенция, принятая после Второй мировой войны, отражала другую геополитическую ситуацию, чем сегодняшняя.

    Согласно существующим правилам, подписавшие документ страны обязуются не высылать беженцев в места, где их жизнь или свобода могут быть в опасности. Однако, как сообщает газета, этот принцип подвергается сомнению, так как европейские страны испытывают трудности с обработкой миллионов запросов на статус беженца и возвратом тех, кому было отказано.

    Издание подчеркивает, что изменение может стать одним из самых значительных в миграционной политике за последние десятилетия. Этот шаг направлен на решение проблем, связанных с увеличением числа мигрантов, стремящихся к убежищу в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поляки начали терять терпение из-за нахлебничества украинцев. Киев поддержал инициативы по сокращению помощи украинским беженцам в Европейском союзе. В Германии увеличилось количество преступлений с участием украинцев.

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    3 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Канада ограничила продажу алкоголя из США из-за пошлин Трампа

    Провинции Канады запретили продажу алкоголя из США из-за торговых пошлин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на введенные США пошлины на канадские товары несколько канадских провинций, включая Онтарио, Британскую Колумбию и Квебек, анонсировали запреты на продажу американского алкоголя, затрагивая более 3,6 тыс. наименований продукции.

    Несколько провинций Канады начали вводить ограничения на продажу американского алкоголя после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадские товары, сообщает ТАСС. Провинции Британская Колумбия, Онтарио, Квебек, Новая Шотландия, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор и Северо-Западные территории анонсировали запреты или ограничения на продажу алкоголя из США.

    Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что американские вина, спиртные напитки и пиво будут исключены из оптового каталога Совета по контролю за алкоголем. Это означает, что продуктовые магазины и рестораны не смогут повторно заказывать эти напитки, когда их запасы закончатся. Под ограничения попадут более 3,6 тыс. наименований продукции из 35 штатов США, а ежегодные объемы продаж американского алкоголя в Онтарио составляют около 1 млрд долларов.

    В других регионах также планируются шаги по ограничению американского импорта. В Квебеке рассматривают возможность штрафов для американских компаний, участвующих в тендерах на госконтракты. В Британской Колумбии обсуждают запрет для корпораций и учреждений здравоохранения на закупку американских товаров и услуг с обязательным переходом на канадские.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады, Мексики и Китая, начали оказывать негативное влияние на американцев еще до их официального введения. Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что без американской финансовой поддержки Канада не останется жизнеспособной страной.

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    3 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    Маск назвал расистским закон ЮАР о земельной реформе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский бизнесмен Илон Маск высказался против закона Южно-Африканской Республики о земельной экспроприации, назвав его расистским

    «Почему у вас существует откровенно расистский закон о праве собственности?» – обратился Маск к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    В другом посте он заявил, что южноафриканский закон якобы помогает отнимать землю у ее владельцев.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить оказание помощи ЮАР из-за новых законов об экспроприации земель. После этих высказываний курс ранда упал на 2%.

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    3 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС

    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС в будущем

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда будет учитывать негативный опыт отношений с Евросоюзом при дальнейшем взаимодействии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что оценку высказываний министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса должен давать представитель МИД России. Однако он подчеркнул, что «печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы», который завел отношения в тупик, будет учтен, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости восстановления отношений Европы с Россией после окончания конфликта, признавая географическую близость и важность взаимодействия.

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    3 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Дания предупредила о жестком ответе ЕС на пошлины Трампа

    Премьер-министр Дании Фредериксен заявила о жестком ответе Европы на пошлины Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о возможном жестком ответе Европы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС, что скажется на простых гражданах.

    Фредериксен выступила с заявлением о том, что Европе придется жестко ответить на возможное введение пошлин США на товары из Евросоюза. Она подчеркнула, что подобный сценарий будет иметь неблагоприятные последствия для обычных людей, затронув как сотрудников, так и компании в США, Европе, Канаде и других задействованных странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

    Она также отметила, что не поддерживает идею торговой войны, поскольку торговля способствует экономическому росту. Тем временем Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, обвиняя Брюссель в «ужасном» отношении к Вашингтону.

    В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США с Канадой, Мексикой и Китаем, оставляя разрешение этих вопросов самим участникам.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной торговой войне с США из-за введения американских пошлин на европейские товары, что может привести к выигрышу Китая.

    Кроме того, вице-канцлер Германии Роберт Хабек сообщил, что Европа готова к мерам против США в ответ на введение американской стороной пошлин на европейские товары.

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