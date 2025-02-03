С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Кремль: Россия не вмешается в торговые войны США
Песков: Россия не будет участвовать в торговых конфликтах США с Канадой, Мексикой и Китаем
Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США с Канадой, Мексикой и Китаем, оставляя разрешение этих вопросов самим участникам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в торговые противостояния США с Канадой, Мексикой и Китаем, передает ТАСС.
По его словам, в этой ситуации множество собственных напряженностей, и Россия не желает ассоциироваться с этими конфликтами.
«Пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе», – заявил Песков.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной торговой войне с США из-за введения американских пошлин на европейские товары, что может привести к выигрышу Китая.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении импорта из Мексики и Канады, установив их на уровне 25%, с исключением для канадских энергоресурсов, где тарифы будут 10%, также на китайские товары будут введены дополнительные тарифы в размере 10%, которые вступят в силу 4 февраля.