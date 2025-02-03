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Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС
Вице-канцлер Германии Хабек заявил о готовности Европы ввести ответные пошлины против США
Европа готова к мерам против США в ответ на введение американской стороной пошлин на европейские товары, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
«Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать – это очень плохая альтернатива», – приводит слова Хабека РИА «Новости» со ссылкой на Kolner Stadt-Anzeiger.
Он отметил, что европейские страны намерены разъяснить Соединенным Штатам, что те тоже могут понести потери. Если же это «не сработает», ЕС, как заявил Хабек , не допустит, чтобы европейцами «помыкали».
В своем выступлении Хабек также обратил внимание на уязвимость немецкой экономики. Он подчеркнул, что Германия является наиболее подверженной рискам из всех стран Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ожидал от нового президента США Дональда Трампа потрясений после его избрания. Трамп повторил угрозу ввести пошлины на товары из ЕС, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из США. В воскресенье Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Еврокомиссия пока не подтвердила информацию о дополнительных пошлинах США на товары из Европы.