Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.14 комментариев
ЕК пока не подтвердила введение США пошлин на товары из ЕС
Еврокомиссия не подтвердила информацию о дополнительных пошлинах США на товары из Европы
Евросоюз не располагает информацией о введении США дополнительных пошлин на товары из Европы, но в случае принятия таких мер готов ответить жестко.
Евросоюз не имеет данных о введении США дополнительных пошлин на европейские товары, сообщает РИА «Новости». Представитель Еврокомиссии выразил сожаление по поводу решения Вашингтона ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая, однако отметил отсутствие информации о подобных мерах в отношении европейских товаров.
Представитель подчеркнул, что Брюссель заинтересован в укреплении отношений с США, но готов дать жесткий ответ в случае введения пошлин на товары из Европы. «ЕС твердо убежден, что низкие пошлины способствуют экономическому росту и стабильности в рамках сильной, основанной на правилах торговой системы. Тем не менее Евросоюз будет решительно реагировать в отношении любого торгового партнера, который своевольно и нечестно введет пошлины на европейские товары», – подчеркнул он.
В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.