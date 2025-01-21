Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями

Tекст: Валерия Вербинина

«Евролибералы в шоке и ужасе… Фактически Трамп взорвал систему «общих ценностей», объединявшую США и ЕС. Он также объявляет войну либеральной цензуре, царящей в британских, французских, немецких СМИ и поддержанной властями этих стран… Молчит фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства... И нехорошие предчувствия». Такими словами описывает происходящее в европейских столицах после инаугурации Трампа сенатор Алексей Пушков.

В европейских элитах действительно царит мрачное настроение. «Шериф вернулся в Вашингтон, и вовсе не для того, чтобы шутить», – пишет редактор французского «Фигаро» в редакционной статье с примечательным заголовком «Трамп и конец Запада». «Европейцам стоило бы перестать считать, что они играют в той же команде, что и США», – предостерегает автор. И он далеко не единственный, кто придерживается такого мнения.

«Мир изменился, – заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. – Мы присутствуем при возвращении закона «кто сильнее, тот и прав». И в этом мире Европа должна утвердить себя и везде и всегда защищать свои интересы».

Его испанский коллега Хосе Мануэль Альбарес, в свою очередь, признал, что мир находится на пороге больших перемен, которые можно сравнить разве что с падением Берлинской стены. Впрочем, он полагает, что «Соединенные Штаты – естественный союзник Европы», и, стало быть, можно надеяться, что худшего удастся избежать.

В отличие от министра, который сумел остаться в рамках корректности, испанский El Pais прямо-таки пышет злобой, хотя тема его редакционной статьи на первый взгляд вполне мирная – гости, которые были приглашены на инаугурацию нового президента США. «Теперь в распоряжении Трампа имеется обширный круг подхалимов и фанатиков, которые займут все руководящие посты в Вашингтоне. Поэтому ему не придется считаться с профессиональными политиками, объясняющими ему границы демократии, как было в его первый срок», – разъясняет издание.

Перечислив приглашенных, среди которых, на взгляд редактора, преобладают сплошь крайне правые, и походя обозвав сторонника нового президента, ведущего Такера Карлсона, «экстремистским агитатором», автор пишет: «Это реакционный интернационал, сплоченный популизмом, направленным против истеблишмента, и пренебрежением к социальному прогрессу. С сегодняшнего дня его можно назвать международным трампистским интернационалом». Можно поздравить безвестного спичрайтера Макрона с тем, что придуманный им термин «реакционный интернационал» пошел в массы – ведь первым это выражение употребил именно французский президент.

В финале издание еще раз клеймит сторонников Трампа, чтобы читатель не забыл, с кем ему теперь придется иметь дело. Само собой, прежде всего это «…смесь европейских ультранационалистов и латиноамериканских анархо-либертарианцев, а также компании, которые доминируют в мире благодаря своей продукции и огромной финансовой мощи. Все они сегодня наравне с Дональдом Трампом вступают в должность президента первой державы в мире».

Успевшая выйти из Евросоюза Великобритания, очевидно, рассчитывает так или иначе договориться с новыми американскими властями. Тон ее прессы – обычно специфически разухабисто-хамский – на сей раз можно назвать почти что вежливым. Например, Daily Mail предпочитает казаться умеренной, но в конце статьи все же, не удержавшись, открыто выражает надежду на то, что Трампу придется несладко.

«Избранный президент должен наслаждаться своим медовым месяцем, – цитирует газета стратега Демпартии Брэда Бэннона, – потому что я предсказываю, что он продлится недолго. Я думаю, что как только он станет президентом и как только мы увидим, как некоторые из его экстремистских предвыборных обещаний воплощаются в жизнь, люди снова отвернутся от него».

Что ж, ждать осталось недолго – Трамп стал выполнять свои обещания немедленно. Прежде всего он отменил десятки указов своего предшественника Джозефа Байдена, объявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и прекращении сотрудничества с Парижским климатическим клубом.

Любопытный контраст с большинством европейских стран представляет Италия, чей лидер Джорджа Мелони принадлежит к правым и имеет хорошие отношения с Илоном Маском, а также с Трампом. Похоже, что итальянцев беспокоит только экономический аспект отношений – в отличие, например, от немцев и французов, которых выводят из себя и политические симпатии нового президента.

Стремление Трампа переложить на страны НАТО расходы на оборону, поднять таможенные пошлины на европейские товары, а также его желание заставить европейцев покупать больше американского газа и промышленной продукции Corriere della Sera называет «сценарием, положительным для Америки, но отрицательным для Европы». Вся надежда на то, что Мелони удастся как-то договориться – и поэтому новость о ее приглашении на инаугурацию была воспринята СМИ с нескрываемым удовлетворением.

Едва ли не самый интересный ход против Трампа сделали в Германии, где не могут простить ему попытку через Илона Маска повлиять на местные выборы и усилить позиции ультраправой «Альтернативы для Германии». За день до инаугурации Трампа в немецкую прессу просочились сведения о конфиденциальном дипломатическом документе, который немецкий посол в Вашингтоне Андреас Михаэлис направил в Берлин для ознакомления министру иностранных дел, а также всем заинтересованным лицам. Выдержки из этого доклада были опубликованы и широко разошлись.

Следует с самого начала отметить несколько моментов: во-первых, Михаэлис – опытный дипломат, который проработал около 40 лет, и в принципе он ничем не рискует, если что-то из написанного им по службе как бы случайно сделается достоянием гласности. Во-вторых, его доклад имеет самый низкий из четырех уровней секретности, которые установлены в Германии. Он помечен как «VS – только для служебного пользования». Аббревиатура VS расшифровывается как «секретная информация».

В докладе Михаэлис довел до сведения своей непосредственной начальницы Анналены Бербок, чего именно можно ждать от политики США во время второго срока Трампа.

Прогноз заслуженного дипломата вышел крайне неутешительным для европейцев. Прежде всего Михаэлис озаглавил свой доклад «Возможности Трампа пересмотреть конституционный строй».

Как считает посол, Трамп учел противодействие, с которым ему пришлось столкнуться во время своего первого президентского срока, и теперь он будет действовать более обдуманно. Михаэлис полагает, что команда Трампа «готова использовать юридические серые зоны и лазейки» и полагаться на «дополнительные полномочия и иммунитет, предоставленные президенту Верховным судом Соединенных Штатов».

Одновременно демократы, гражданское общество и средства массовой информации должны «усиленно готовиться к нападкам Трампа на федеральные, демократические и правовые институты». Увы, учитывая уровень юридического сопровождения, будет гораздо сложнее положить конец инициативам Трампа в суде. «Кроме того, угрозы, санкции, которых опасаются, и репрессии против критиков уже ослабляют сопротивление», – добавил Михаэлис.

В целом же посол считает, что «разрушение установленного политического порядка и бюрократических структур, а также его (Трампа) планы мести в конечном итоге означают пересмотр конституционного строя». Конкретно это означает «максимальную концентрацию власти в руках президента в ущерб власти Конгресса и штатов». Перспективы же вполне ясны:

«Основные демократические принципы и механизмы сдержек и противовесов (контроль и баланс) в значительной степени нарушены, законодательная власть, правоохранительные органы и средства массовой информации лишены независимости и используются в качестве политического рычага, фирмы, представляющие так называемый бигтех, получают возможность доступа к управлению».

Как написал Михаэлис, Трамп будет «принимать в расчет законы и правосудие только в том случае, если это служит его целям, и будет использовать все средства». Относительно внешней политики нового президента США посол не питает никаких иллюзий: «Возможны самостоятельные внешнеполитические действия, такие как выход из международных договоров или конкретные военные решения».

Непредсказуемый, ненамеренный играть по сложившимся правилам, определенно опасный, приведший во власть тех, кому, с точки зрения старой Европы, там не место, решивший разрушить баланс сил, к которому все привыкли,

– таким предстает новый старый президент в описании немецкого посла. Нет ничего удивительного, что написанный им документ оказался обнародован.

Прежде всего это сигнал Трампу, что Европа видит его насквозь, на его счет не обольщается и не намерена ему потакать. И еще это признак назревающего противостояния Европы и США, которое началось, по сути, даже еще до вступления Трампа в должность. И учитывая все обстоятельства, неизвестно, насколько далеко оно зайдет.

Поэтому совершенно не случайно, что автор «Фигаро» сравнил Трампа с «шерифом» из голливудских фильмов, который является силой, властью и законом в одном лице. Европа к такому совмещению не привыкла, и никакой симпатии к Трампу она не испытывает – тем более что ее не оставляет подозрение, что ей придется играть роль индейца, и то если повезет. Даже находящийся в оппозиции ультраправый Жордан Барделла счел нужным заметить, что «избрание Трампа хорошо для Америки, но плохо для Франции и для Европы». А ведь все только начинается.