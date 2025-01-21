Трамп пригрозил пошлинами в 100% для стран БРИКС

Трамп заявил о введении 100% пошлин на бизнес стран БРИКС с США

Tекст: Максим Попов

Как передает РИА «Новости», Трамп сделал заявление о намерении ввести пошлины на бизнес стран БРИКС в размере не менее 100% во время подписания указов в Белом доме.

«Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Вам же известно, что такое БРИКС, верно? Вы знаете», – обратился с вопросом к журналистам избранный президент. Трамп подчеркнул, что это даже не является угрозой, а скорее уже имеющимся планом, вызванным слабой позицией администрации Байдена.

Ранее Трамп объявил о выходе США из ВОЗ из-за несоразмерных взносов, а также прекращении сотрудничества с Парижским климатическим клубом.