Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.3 комментария
Трамп пригрозил пошлинами в 100% для стран БРИКС
Трамп заявил о введении 100% пошлин на бизнес стран БРИКС с США
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере не менее 100% на бизнес стран БРИКС с США, отметив, что это решение является ответом на недружественные действия оппонентов.
Как передает РИА «Новости», Трамп сделал заявление о намерении ввести пошлины на бизнес стран БРИКС в размере не менее 100% во время подписания указов в Белом доме.
«Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Вам же известно, что такое БРИКС, верно? Вы знаете», – обратился с вопросом к журналистам избранный президент. Трамп подчеркнул, что это даже не является угрозой, а скорее уже имеющимся планом, вызванным слабой позицией администрации Байдена.
Ранее Трамп объявил о выходе США из ВОЗ из-за несоразмерных взносов, а также прекращении сотрудничества с Парижским климатическим клубом.