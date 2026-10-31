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Полиция Варшавы задержала проникших к Конституционному суду протестующих
Полиция Варшавы задержала троих протестующих у здания Конституционного суда
Польские правоохранительные органы задержали трех человек, которые во время массовых протестов перелезли через ограждение и проникли на территорию Конституционного суда в Варшаве.
В польской столице задержали трех человек, которые перебрались через ограждение и проникли на территорию Конституционного суда, передает ТАСС со ссылкой на полицию Варшавы.
Правоохранители пояснили, что ранее генеральный прокурор Польши и представители Конституционного суда попросили обеспечить безопасность органа из-за протестов. В ведомстве подчеркнули, что полицейские не находились внутри здания, ограничившись защитой прилегающих территорий.
Напряженность в Польше возникла после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека. В результате у здания регулярно проходят протесты, ситуация обострилась в ночь на субботу.
Для охраны Конституционного суда привлекли дополнительные силы. Собравшиеся у здания протестующие попытались прорваться через ограждение, между ними и полицией произошли столкновения. Из-за кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву, а ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса Конституционного суда.
Участники акции протеста попытались преградить путь главе государства при входе в здание.
В пятницу толпа вступила в столкновения с полицией при попытке ворваться в Конституционный суд.