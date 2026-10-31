Полиция Варшавы задержала проникших к Конституционному суду протестующих

Полиция Варшавы задержала троих протестующих у здания Конституционного суда

Tекст: Дмитрий Зубарев

В польской столице задержали трех человек, которые перебрались через ограждение и проникли на территорию Конституционного суда, передает ТАСС со ссылкой на полицию Варшавы.

Правоохранители пояснили, что ранее генеральный прокурор Польши и представители Конституционного суда попросили обеспечить безопасность органа из-за протестов. В ведомстве подчеркнули, что полицейские не находились внутри здания, ограничившись защитой прилегающих территорий.

Напряженность в Польше возникла после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека. В результате у здания регулярно проходят протесты, ситуация обострилась в ночь на субботу.

Для охраны Конституционного суда привлекли дополнительные силы. Собравшиеся у здания протестующие попытались прорваться через ограждение, между ними и полицией произошли столкновения. Из-за кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву, а ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса Конституционного суда.

Участники акции протеста попытались преградить путь главе государства при входе в здание.

В пятницу толпа вступила в столкновения с полицией при попытке ворваться в Конституционный суд.