Трамп подписал указ о повторном выходе США из Парижского соглашения

Президент Трамп подписал документ о повторном выходе США из климатического соглашения

Tекст: Максим Попов

Как сообщило ТАСС, Трамп официально подписал указ о повторном выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. Мероприятие прошло в спортивно-концертном комплексе Capital One в Вашингтоне в присутствии его сторонников.

Ранее Трамп неоднократно выражал сомнения относительно научной обоснованности теории глобального потепления. В 2017 году он уже выводил США из этого соглашения. Процесс завершился к ноябрю 2020 года, однако спустя два месяца его преемник Джо Байден подписал указ о возвращении страны в соглашение.

Напомним, Парижское соглашение 2015 года предусматривает добровольное сокращение странами-участниками выбросов углекислого газа. Основная цель – удержание роста среднегодовой температуры на уровне 1,5-2 градусов по сравнению с доиндустриальным периодом.

После торжественного митинга в Вашингтоне, где Трамп выступил с речью, он подписал указ об отмене 78 решений, принятых его предшественником Джо Байденом. Среди них — исполнительные указы, меморандумы и другие меры.

Также был введен «регуляторный мораторий», который запрещает федеральным ведомствам издавать новые нормативные акты до тех пор, пока администрация не возьмёт под контроль работу правительства.

Кроме того, президент издал указ, который требует немедленного возвращения всех федеральных служащих к работе в офисах на полный рабочий день.

Ранее Трамп заявил о своем намерении помиловать осужденных за штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года.