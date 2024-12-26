Трамп пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад»

Tекст: Дарья Григоренко

Трамп выразил свое недовольство решением Джо Байдена смягчить приговор 37 преступникам, которые были осуждены за особо жестокие преступления.

Он написал в соцсетях: «А тем 37 самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, но получившим, как ни удивительно, помилование от Сонного Джо Байдена. Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим «душам», но вместо этого скажу: катитесь в ад!», передает РИА «Новости».

Трамп в своем обращении также не обошел стороной коллег-демократов, назвав их «сумасшедшими радикально-левыми» политиками, присоединившись к поздравлениям с Рождеством. В канун праздника он заявил о намерении после инаугурации поручить министерству юстиции добиваться смертной казни для тех, кто обвинен в убийствах и изнасилованиях, критикуя Байдена за его решение смягчить наказание таким лицам.

23 декабря Белый дом сообщил, что Джо Байден заменил смертную казнь на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение для 37 из 40 осужденных на федеральном уровне. Это решение стало объектом резкой критики со стороны Трампа, который настаивает на более жестких мерах наказания.

Ранее Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если Канада станет 51-м штатом США.

Во вторник Трамп заявил, что после инаугурации поручит министерству юстиции добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, чтобы защитить американские семьи.