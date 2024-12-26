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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    9 комментариев
    26 декабря 2024, 12:47 • Новости дня

    Трамп пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал заключенных, получивших помилование от Джо Байдена, «везучими душами» и пожелал им «катиться в ад», раскритиковав решение действующего президента.

    Трамп выразил свое недовольство решением Джо Байдена смягчить приговор 37 преступникам, которые были осуждены за особо жестокие преступления.

    Он написал в соцсетях: «А тем 37 самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, но получившим, как ни удивительно, помилование от Сонного Джо Байдена. Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим «душам», но вместо этого скажу: катитесь в ад!», передает РИА «Новости».

    Трамп в своем обращении также не обошел стороной коллег-демократов, назвав их «сумасшедшими радикально-левыми» политиками, присоединившись к поздравлениям с Рождеством. В канун праздника он заявил о намерении после инаугурации поручить министерству юстиции добиваться смертной казни для тех, кто обвинен в убийствах и изнасилованиях, критикуя Байдена за его решение смягчить наказание таким лицам.

    23 декабря Белый дом сообщил, что Джо Байден заменил смертную казнь на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение для 37 из 40 осужденных на федеральном уровне. Это решение стало объектом резкой критики со стороны Трампа, который настаивает на более жестких мерах наказания.

    Ранее Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если Канада станет 51-м штатом США.

    Во вторник Трамп заявил, что после инаугурации поручит министерству юстиции добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, чтобы защитить американские семьи.

    23 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине

    Келлог рассказал о цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

    В эфире Fox Business Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной. Однако детали Келлог раскрывать отказался.

    Напомним, Келлог заявил, что Россия и Украина, по его мнению, готовы к переговорам о завершении конфликта. По данным СМИ, Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. Сам Трамп заявил, что хочет начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями с целью урегулирования конфликта на Украине.

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    25 декабря 2024, 02:29 • Новости дня
    New York Post заявила о серьезности намерений Трампа купить Гренландию

    New York Post подчеркнула серьезность намерений Трампа купить Гренландию и вернуть США контроль над Панамским каналом

    New York Post заявила о серьезности намерений Трампа купить Гренландию
    @ Brandon Bell/POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Близкие к избранному президенту США Дональду Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом, пишет New York Post.

    «Президент серьезен на 100%», – заявил один из источников New York Post.

    По словам источников, чиновники Белого дома и минфина в прошлой администрации Трампа обдумывали, как вести переговоры и финансировать проект, был разработан практический план переговоров с целью привлечь на свою сторону 56 тыс. жителей Гренландии, в основном инуитов.

    Экс-сотрудник минфина сообщил, что в США «пытались найти трехстороннюю беспроигрышную сделку» и «быстро продвигались по этим вопросам вплоть до последних дней». Указывается, что речь может идти о свободной ассоциации, аналогичной отношениям США с номинально независимыми тихоокеанскими островными государствами Палау, Маршалловыми островами и Микронезией.

    Другие источники подчеркнули, что не нужно считать заявления Трампа «троллингом» или чем-то «диким». Чиновник, работавший с Трампом в первый президентский срок, отметил, что США «купили Аляску». Он заявил, что «все продается по правильной цене».

    А один из сотрудников Госдепа времен первого срока Трампа назвал заявления по поводу Панамского канала «видением того, как проецировать лидерство США, чтобы начать новую эру американского величия, безопасности и процветания в полушарии».

    Как заявил источник, Трамп полагавет, что «империи, которые не растут, терпят крах». Он «отдает предпочтение прошлым президентам, которые проводили экспансию». Источник заявил: «Он знает, что это наследие, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией», – передает РИА «Новости».

    Несмотря на серьезность намерений Трампа, эксперты не исключают, что предложения могут стать частью дипломатической игры, направленной на снижение пошлин или усиление военного присутствия США.

    Возможное присоединение Гренландии к США может стать самым крупным приобретением в истории страны, сообщает New York Post. Так, в результате «Луизианской покупки», которая состоялась более 200 лет назад, Франция передала США площадь примерно в 2,14 млн кв. км. Территория Гренландии составляет 2,16 млн кв. км. Подобная сделка обеспечит Вашингтону новые земли, площадь которых более чем вдвое превысит территорию Техаса, аннексированного у Мексики в 1845 году. Также по площади она превзойдет Аляску, купленную у Российской империи в 1867 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, пригрозил вернуть Панамский канал США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией. Следует отметить, что США фактически создали не только канал, но и саму Панаму, а также более века претендовали на Гренландию, а после начала Второй мировой войны расширили на нее действие «доктрины Монро», в которой любое вмешательство европейцев в американские дела (в континентальном смысле) обозначалось как неприемлемое. В ходе первого президентского срока в 2019 году Трамп уже ставил перед Данией вопрос о продаже Гренландии.

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    25 декабря 2024, 18:34 • Видео
    Трамп решил увеличить США в два раза

    Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

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    23 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа

    Несколько стран предложили провести переговоры Путина и Трампа на своей территории

    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько государств выступили с предложениями провести встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа на своей территории, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Москва получила предложения от нескольких государств организовать переговоры президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что уже поступили предложения от различных стран, однако воздержался от указания конкретных государств. На вопрос о том, предлагали ли премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо свои страны в качестве площадки для переговоров, Ушаков ответил, что такие предложения делались и продолжают поступать.

    Детали относительно времени и места возможной встречи остаются неизвестными, но сам факт многочисленных предложений свидетельствует о высоком интересе к тому, чтобы стать площадкой для переговоров между двумя мировыми лидерами.

    Ранее Дмитрий Песков сообщал, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    В Белом доме ранее заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

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    26 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Трамп предложил Канаде снизить налоги при присоединении к США

    Дональд Трамп пообещал более чем двукратное снижение налогов канадцам

    Трамп предложил Канаде снизить налоги при присоединении к США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если Канада станет 51-м штатом США, при этом он назвал Джастина Трюдо губернатором.

    Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении вновь назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором и предложил снижение налогов для канадцев при условии, что канадские территории присоединятся к США. Об этом сообщает ТАСС.

    В своем сообщении на Truth Social Трамп отметил: «Счастливого Рождества губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у его граждан слишком высоки, но если бы Канада стала 51-м штатом, то их налоги сократились более чем на 60%». Он также добавил, что предприятия в Канаде «разрослись бы вдвое», а сами граждане получили бы защиту, которой нет ни у одной другой страны.

    Кроме того, Трамп поздравил с Рождеством «замечательных китайских солдат», которые, по его словам, «незаконно управляют Панамским каналом». Он заявил о необходимости присутствия США в Гренландии для национальной безопасности и заверил, что «мы там будем».

    Ранее Дональд Трамп повторял такие заявления, называя Трюдо губернатором «великого штата Канада». Он также указывал на необходимость для США контролировать Гренландию и возвращать контроль над Панамским каналом, если условия его использования не пересмотрят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп взбудоражил союзников и оппонентов территориальными претензиями на регионы, включая Гренландию, Канаду и Панамский канал. Сын Трампа Эрик опубликовал в соцсетях картинку, на которой его отец символически покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал. Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений Трампа о возможном присоединении Канады.

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    24 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Киеву запретили критиковать Трампа

    Республиканская партия США велела киевским властям не критиковать заявления Трампа по Украине

    Киеву запретили критиковать Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Республиканской партии США попросили украинское руководство не комментировать высказывания избранного президента США Дональда Трампа по Украине, сообщил источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    Источник украинских СМИ сообщил, что руководству страны было предписано «не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит», передает РИА «Новости».

    «Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится», – заявил источник, добавив, что Киеву велели Трампа «не критиковать, а наоборот, рассказывать, как его любят и как он любит» Украину.

    По данным СМИ, американское «глубинное государство» предпринимает шаги для контроля над Трампом, чтобы предотвратить изменения ключевых направлений политики США. В рамках этой стратегии, как предположили СМИ, решено избегать критики Трампа, но «бить по тем из его окружения, кто пытается сбить его с курса, определенного истеблишментом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский прокомментировал стремление Трампа скорее урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Трампу не стоит спешить из-за недостаточной информированности о ситуации. Он выразил уверенность, что по мере получения доступа к полной информации разведывательных и дипломатических служб, диалог станет более продуктивным.

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко сказал, что «произошли изменения в Америке», и они потребуют готовности Украины к переговорам.

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    24 декабря 2024, 01:22 • Новости дня
    У парламента Панамы сожгли флаг США

    Протестующие в Панаме сожгли флаг США из-за заявлений Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В Панаме прошла акция протеста против заявлений избранного президента США Дональда Трампа о Панамском канале, участники которой сожгли флаг США.

    Профсоюзы и социальные организации устроили акцию протеста у здания парламента Панамы. Генеральный секретарь Национального профсоюза рабочих в сфере строительства Сауль Мендес отметил: «Мы отвергаем угрозы Дональда Трампа. Это территория Панамы. Мы будем защищать его (канал)». Участники акции выразили свое недовольство, сжигая флаг США и плакаты с надписью «Трамп – враг Панамы», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала и пригрозил, что США могут вернуть его себе. Американист Малек Дудаков полагает, что Трамп хочет принудить Панаму к помощи в разрешении миграционного кризиса и «передоговориться с Панамой, чтобы для американских судов, которые проходят через этот канал, были условия получше».

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    26 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Байден поручил Пентагону усилить помощь Украине

    Байден поручил США продолжать наращивать поставки оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов, чтобы укрепить ее позиции в конфронтации с Россией.

    Президент США Джо Байден дал указание Пентагону продолжать увеличение поставок вооружений на Украину, сообщает ТАСС. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты неустанно работают над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил. Байден подчеркнул, что уже были доставлены сотни противоракет, и планируется дальнейшее увеличение поставок.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина до середины января 2025 года получит значительную военную помощь от США. Эта помощь будет включать сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет, включая ракеты-перехватчики.

    Согласно данным Пентагона, с начала президентства Байдена США взяли на себя обязательства по военной помощи Украине на сумму 63,5 млрд долларов. Из них 62,9 млрд долларов были выделены после начала спецоперации РФ. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что новые вооружения не изменят ситуацию на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что визит директора ЦРУ на Украину связан с попыткой усложнить мирные инициативы Трампа и усилить конфликт.

    Администрация США планирует объявить в ближайшие дни новый пакет помощи Украине на сумму 1,2 млрд долларов, включающий артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что будет с деньгами для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    25 декабря 2024, 00:59 • Новости дня
    Спикер Палаты представителей США Джонсон оказался под угрозой отстранения

    Daily Caller узнал об угрозе потери Джонсоном поста спикера Палаты представителей США из-за разногласий с Трампом

    Спикер Палаты представителей США Джонсон оказался под угрозой отстранения
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спикер палаты представителей США Майк Джонсон оказался под угрозой потери поддержки однопартийцев-республиканцев перед голосованием в январе из-за резолюции о временном финансировании правительства, он может лишиться поста, сообщает Daily Caller. Отметим, что республиканцы сталкиваются с проблемами при выборе спикеров Палаты представителей с начала 2023 года и уже отправили одного из них в отставку.

    Как пишет Daily Caller, республиканские конгрессмены на условиях анонимности выразили сомнения в его способности сохранить пост спикера на выборах, передает РИА «Новости».

    Один из республиканцев заявил: «Катастрофическое обращение Майка Джонсона с резолюцией о продолжении работы правительства, без сомнения, поставило под угрозу будущее его позиции спикера». Конгрессмены обсуждают, стоит ли поддерживать Джонсона, когда начнет работу 119-й Конгресс США.

    Положение Джонсона усугубляется зависимостью от поддержки избранного президента Дональда Трампа. Один из анонимных законодателей отметил, что, по его мнению, Джонсон не сможет изменить ситуацию до выборов спикера. «Он такая же хромая утка, как и Джо Байден», – сказала конгрессмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта. А днем ранее конгрессмены отклонили предыдущую версию законопроекта, включавшую предложение о повышении потолка госдолга США, на котором настаивал Трамп.

    В марте республиканцы уже предлагали отстранить Джонсона от должности спикера нижней палаты американского законодательного органа. Тогда спор также возник из-за его решения вынести на голосование законопроект, который предусматривает продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств.

    В 2023 году конгрессмены выступили за отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, такое решение было принято впервые в истории США. Однопартийцы обвинили его в сговоре с демократами по проекту бюджета. При этом избрали Маккарти спикером лишь с 15 попытки.

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    24 декабря 2024, 11:51 • Новости дня
    Доклад: Трамп может обменять Украину на Латинскую Америку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп может провести геополитические изменения, обменяв Украину на Латинскую Америку, возрождая доктрину Монро, считают эксперты.

    Авторы доклада «Россия 2025-2045», включая директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, предположили, что Трамп может заключить выгодное перемирие с Россией по Украине или передать ее на попечение Европы, передает ТАСС.

    «Ловким и прогнозируемым ходом для него [Трампа] мог бы стать своего рода неформальный размен Украины на, скажем, Венесуэлу», – считают исследователи. Появление сенатора Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря свидетельствует о намерениях Трампа активно вытеснять недружественные державы из Западного полушария, сделав Венесуэлу приоритетной жертвой, говорится в докладе.

    По мнению исследователей, возможные изменения в отношениях США и России могут привести к новой холодной войне с периодическими разрядками. Исследователи также предсказывают большую свободу для стран ЕС от Брюсселя в вопросах внешней политики. В Европе растет безработица, и в условиях кризиса внимание будет направлено на сотрудничество с восточными странами, такими как Китай и Россия, следует из доклада.

    Отдельные европейские страны, включая Германию, Францию и Италию, могут укрепить связи с Москвой и Пекином, нуждаясь в китайских инвестициях и российских энергоносителях. Долгие традиции гуманитарных контактов между Россией и этими странами также сыграют роль в новом этапе их отношений.

    Ранее будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

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    24 декабря 2024, 14:09 • Новости дня
    Додик: Шольц и Бербок под давлением США создавали антироссийский фронт в ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок под давлением администрации Джо Байдена создавали антироссийский фронт в ЕС, заявил в интервью изданию «Политика» президент республики Сербской Милорад Додик.

    По его словам, канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ собирали антироссийский фронт в ЕС под давлением администрации президента США однако теперь им предстоит налаживать отношения с командой избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Додик отметил, что ранее проводимая политика привела к ухудшению ситуации в Европе. Он подчеркнул, что на фоне давления администрации Байдена ситуация в ЕС осложнилась, что видно на примере экс-канцлера Ангелы Меркель.

    В результате, по словам Додика, Европа оказалась с множеством проблем и дилемм в отношениях с новой администрацией США и Россией.

    Кроме того, Додик выразил мнение, что НАТО выбрала Украину в качестве полигона для войны с Россией. Он подчеркнул, что некоторые европейские лидеры, такие как премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич, пытались призывать к миру вместо эскалации конфликта.

    Додик также заявил, что Россия консолидировала общество и победила, но не Украину, поскольку, по словам президента Сербской, это никогда не было целью президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Милорад Додик заявил, что Запад придумал план по разделению России на пять частей. Додик отметил, что президент России понял эти тенденции и стал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.

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    25 декабря 2024, 06:35 • Новости дня
    WSJ назвала «эпический скандал» главным «наследием» Байдена

    WSJ назвала главным «наследием» Байдена «эпический скандал» вокруг его умственных способностей

    WSJ назвала «эпический скандал» главным «наследием» Байдена
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наследие президента США Джо Байдена будет связано с упадком его умственных способностей и «эпическим скандалом» вокруг этой темы, заявил колумнист Wall Street Journal Джейсон Райли.

    «Это эпический скандал, масштабы которого мы только начинаем осознавать. И он может оказаться главным наследием администрации Байдена», – приводит слова Райли ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Автор статьи напомнил, что в феврале спецпрокурор США Роберт Хер охарактеризовал Байдена как «пожилого человека с плохой памятью». Было принято решение не предъявлять Байдену обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами, несмотря на наличие доказательств того, что президент умышленно хранил такие бумаги.

    Это вызвало облегчение среди демократов, но также и недовольство из-за описания ухудшающегося состояния президента, указал Райли.

    Он пишет, что сторонники Байдена сознательно вводили в заблуждение общественность относительно состояния президента. Он также предположил, что сотрудники Белого дома вводили в заблуждение самого Байдена, скрывая от него реальные показатели предвыборных опросов.

    На протяжении последних лет ближайшие помощники президента пытались скрыть его когнитивные нарушения и ограничивали его взаимодействие с министрами, заявил Райли.

    «Когда партийная верность превратилась в жестокое обращение с пожилыми людьми?» – добавил он.

    Напомним, Wall Street Journal заявляла, что старшие советники Байдена на протяжении всего срока в Белом доме контролировали его встречи и расписание, чтобы скрыть промахи политика и сложности, с которыми он сталкивался.

    Rак писала газета ВЗГЛЯД, в ходе президентской гонки предвыборный штаб Трампа заявлял, что демократы и СМИ скрывали правду о состоянии Байдена. Трамп называл Байдена «умственно отсталым» и обвинял в употреблении допинга для публичных выступлений.

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    24 декабря 2024, 12:39 • Новости дня
    Трамп не пригласил Орбана на инаугурацию

    Сийярто сообщил об отсутствии приглашения Орбана на инаугурацию Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получил приглашения на церемонию вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По его словам, Орбан не получал приглашения на инаугурацию Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    «Я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было», – отметил Сийярто, говоря о дипломатической практике подобных мероприятий.

    Он подчеркнул, что отсутствие приглашения не является чем-то необычным, так как обычно на такие мероприятия не приглашают иностранных лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине. Также Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Дональда Трампа к власти в США.

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    24 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Сын Трампа пошутил о покупке Канады и Гренландии на Amazon

    Эрик Трамп опубликовал в соцсетях картинку, на которой Дональд Трамп покупает Канаду и Гренландию

    Сын Трампа пошутил о покупке Канады и Гренландии на Amazon
    @ Stefan Huwiler/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сын избранного президента США Дональда Трампа Эрик Трамп опубликовал в соцсетях картинку, на которой его отец покупает в онлайн-магазине Канаду, Гренландию и Панамский канал.

    Эрик Трамп, сын избранного президента США Дональда Трампа, разместил на своей странице в соцсети шутливую картинку, на которой изображено, как его отец покупает на Amazon такие территории, как Канада, Гренландия и Панамский канал, сообщает ТАСС.

    На изображении показана корзина популярного американского маркетплейса Amazon Prime, в которой находятся указанные территории. Согласно изображению, доставка всех этих товаров для американского президента бесплатна, а также предусмотрена возможность их бесплатного возврата.

    Эрик Трамп сопроводил публикацию ироничной подписью: «Мы вернулись!». Эта публикация вызвала интерес и определенную бурю в социальных сетях, хотя очевидно, что она носит шуточный характер и не подразумевает реальные планы покупки территорий. Ранее Дональд Трамп неоднократно высказывался на тему Канады и Гренландии, называя канадского премьера Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада».

    Дональд Трамп также упоминал о возможности пересмотра условий использования Панамского канала и возвращения его под контроль США. В отношении Гренландии он также заявлял о необходимости контроля Вашингтоном этой территории. Эти высказывания и действия служат скорее темой для обсуждений и шуток, чем основой для реальных политических действий.

    Напомним, премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде заявил, что остров не будет продан, несмотря на слова избранного президента США Дональда Трампа о важности владения и контроля над Гренландией.

    Ранее Трамп-младший опубликовал мем со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом.

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    23 декабря 2024, 23:19 • Новости дня
    Премьер Румынии заявил о поддержке планов Трампа по Украине

    Премьер Румынии Чолаку заявил о поддержке стремления Трампа к прекращению конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Новое правительство Румынии поддержит избранного президента США Дональда Трампа в стремлении прекратить конфликт на Украине, заявил премьер Марчел Чолаку.

    Чолаку отметил свои хорошие отношения с Трампом и выразил уверенность, что после официального вступления Трампа в должность прекращение конфликта станет одним из его приоритетов.

    «Румыния будет всеми силами поддерживать Соединенные Штаты в этом стремлении», – приводит слова Чолаку РИА «Новости».

    По его мнению, Румыния должна развиваться в мире и спокойствии. Он подчеркнул, что намерен способствовать установлению мирной обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынские проевропейские партии договорились сформировать широкую коалицию для изоляции крайне правых сил после выборов 1 декабря, на которых те получили значительное количество мест в парламенте. Парламент Румынии утвердил правительство под руководством лидера социал-демократов Чолаку.

    Парламентские выборы проходили в промежутке между двумя турами президентских выборов, которые были аннулированы Конституционным судом Румынии. Ставший лидером в первом туре Кэлин Джорджеску заявил, что поддержит решения Трампа по мирному соглашению на Украине.

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    24 декабря 2024, 10:19 • Новости дня
    Кандидата Трампа на пост министра юстиции США обвинили в сексе с несовершеннолетней за деньги
    Кандидата Трампа на пост министра юстиции США обвинили в сексе с несовершеннолетней за деньги
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В отчете Комитета по этике Палаты представителей говорится, что бывший конгрессмен Мэтт Гетц, кандидатуру которого Дональд Трамп рассматривал на пост главы министерства юстиции, в 2017 году платил 17-летней девушке за секс и с 2017 по 2019 год неоднократно попадался на хранении наркотиков, включая кокаин и экстази.

    Как сообщает Washington Post, бывший конгрессмен Мэтт Гетц обвиняется в том, что с 2017 по 2020 год он регулярно оплачивал сексуальные услуги и хранил незаконные наркотики. Эти данные содержатся в 42-страничном отчете Комитета по этике Конгресса, опубликованном в понедельник.

    Согласно отчету, Гетц в 2017 году также платил несовершеннолетней 17-летней девушке за секс. Комитет по этике также выявил «существенные доказательства» того, что с 2017 по 2019 год Гетц употреблял наркотики, включая кокаин и экстази, в различных ситуациях.

    В отчете также упоминается поездка Гетца на Багамы в 2018 году, в ходе которой он «принял транспортные услуги и проживание», что нарушает правила Конгресса о подарках и законы об их принятии. Эти действия вызвали дополнительные вопросы о соблюдении им этических норм во время пребывания на посту конгрессмена.

    Отметим, что идея Дональда Трампа назначить Мэтта Гетца главой министерства юстиции вызвала бурю негодования и шока среди сотрудников ведомства из-за его прошлых конфликтов с Минюстом и ФБР.

    Конгрессмену Мэтту Гетцу вряд ли удастся заручиться поддержкой Сената, необходимой для утверждения на должность, отмечала Wall Street Journal.

    Сенаторы-республиканцы инициировали расследование в отношении Мэтта Гетца по обвинениям в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков.

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