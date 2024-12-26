Трамп предложил Канаде снизить налоги при присоединении к США

Дональд Трамп пообещал более чем двукратное снижение налогов канадцам

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении вновь назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором и предложил снижение налогов для канадцев при условии, что канадские территории присоединятся к США. Об этом сообщает ТАСС.

В своем сообщении на Truth Social Трамп отметил: «Счастливого Рождества губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у его граждан слишком высоки, но если бы Канада стала 51-м штатом, то их налоги сократились более чем на 60%». Он также добавил, что предприятия в Канаде «разрослись бы вдвое», а сами граждане получили бы защиту, которой нет ни у одной другой страны.



Кроме того, Трамп поздравил с Рождеством «замечательных китайских солдат», которые, по его словам, «незаконно управляют Панамским каналом». Он заявил о необходимости присутствия США в Гренландии для национальной безопасности и заверил, что «мы там будем».

Ранее Дональд Трамп повторял такие заявления, называя Трюдо губернатором «великого штата Канада». Он также указывал на необходимость для США контролировать Гренландию и возвращать контроль над Панамским каналом, если условия его использования не пересмотрят.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп взбудоражил союзников и оппонентов территориальными претензиями на регионы, включая Гренландию, Канаду и Панамский канал. Сын Трампа Эрик опубликовал в соцсетях картинку, на которой его отец символически покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал. Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений Трампа о возможном присоединении Канады.