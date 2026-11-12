Хейли отказалась от участия в президентских выборах в США в 2028 году

Bloomberg: Хейли исключила выдвижение на пост лидера США в 2028 году

Tекст: Вера Басилая

Бывший американский постпред при ООН отказалась от участия в следующей президентской гонке, подчеркнув необходимость определить новое направление для Республиканской партии после потери большинства в Конгрессе, передает Bloomberg.

«Я не собираюсь баллотироваться в 2028 году, потому что считаю, что сценарий еще предстоит определить», – заявила Хейли.

Политик раскритиковала вице-президента Джей Ди Вэнса за предложение пересмотреть отношения с Израилем после неудачных выборов. По ее мнению, причиной победы демократов стали инфляция, высокие процентные ставки и неспособность американцев оплачивать базовые расходы.

Хейли также назвала перегибом массовые депортации и жесткие действия иммиграционных агентов, хотя и одобрила укрепление южной границы при Дональде Трампе.

Кроме того, она обвинила советников президента в плохой работе, указав на низкий рейтинг одобрения главы государства. Хейли осудила попытки администрации вести мирные переговоры с Ираном, назвав их пустой тратой времени. Она выразила уверенность в необходимости продолжения ударов по Ирану, в том числе по предполагаемому иранскому ядерному объекту в горе Пикакс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп назвал результаты промежуточных выборов в Конгресс огромным шагом назад в американской истории.

Сторонники Трампа назвали вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио наиболее предпочтительными кандидатами на пост лидера страны в 2028 году.

На прошлой неделе Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.