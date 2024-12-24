Сын Трампа пошутил о покупке Канады и Гренландии на Amazon

Эрик Трамп опубликовал в соцсетях картинку, на которой Дональд Трамп покупает Канаду и Гренландию

Tекст: Ольга Иванова

Эрик Трамп, сын избранного президента США Дональда Трампа, разместил на своей странице в соцсети шутливую картинку, на которой изображено, как его отец покупает на Amazon такие территории, как Канада, Гренландия и Панамский канал, сообщает ТАСС.

На изображении показана корзина популярного американского маркетплейса Amazon Prime, в которой находятся указанные территории. Согласно изображению, доставка всех этих товаров для американского президента бесплатна, а также предусмотрена возможность их бесплатного возврата.

Эрик Трамп сопроводил публикацию ироничной подписью: «Мы вернулись!». Эта публикация вызвала интерес и определенную бурю в социальных сетях, хотя очевидно, что она носит шуточный характер и не подразумевает реальные планы покупки территорий. Ранее Дональд Трамп неоднократно высказывался на тему Канады и Гренландии, называя канадского премьера Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада».

Дональд Трамп также упоминал о возможности пересмотра условий использования Панамского канала и возвращения его под контроль США. В отношении Гренландии он также заявлял о необходимости контроля Вашингтоном этой территории. Эти высказывания и действия служат скорее темой для обсуждений и шуток, чем основой для реальных политических действий.

Напомним, премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде заявил, что остров не будет продан, несмотря на слова избранного президента США Дональда Трампа о важности владения и контроля над Гренландией.

Ранее Трамп – младший опубликовал мем* со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом.