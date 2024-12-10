Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.2 комментария
Сын Трампа и Маск посмеялись над мемом с Зеленским из фильма «Один дома 2»
Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший опубликовал мем* со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил бизнесмен Илон Маск.
На картинке в X (бывший Twitter) запечатлен стоп-кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992), где главный герой Кевин (Макколей Калкин) встретил Дональда Трампа в отеле. Ниже приведено фото со встречи Зеленского с Трампом.
Зеленскому добавили такую же шапку, какая была на стоп-кадре у героя Калкина.
Сам Трамп-младший и миллиардер Илон Маск отреагировали на мем* смеющимися эмодзи.
Ранее Маск в социальных сетях высмеивал высказывание Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.
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