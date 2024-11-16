16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.63 комментария
Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
Американский миллиардер Илон Маск высмеял высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.
Маск в своем X (бывший Twitter) обратил внимание на отрезок интервью с Зеленским, где тот заявлял, что США не могут заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров, а также отмечал, что Украина - это «независимая» страна.
«Мы – независимая Украина, и, как видится мне, в ходе этой войны наш народ и я лично в отношениях с Соединенными Штатами и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», – сказал Зеленский.
«Его чувство юмора восхитительно», – иронически прокомментировал заявление украинского президента миллиардер. Также Маск разместил рядом с подписью эмоджи, изображающее плачущее от смеха лицо.
Ранее сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.
До этого Илон Маск высказался в поддержку предположения о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США для поддержания военного конфликта.
Маск, как сообщают СМИ, является одним из ближайших советников избранного президента США Дональда Трампа. Трамп даже заявил, что Маск возглавит новое ведомство по эффективности в правительстве США.