Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

Отвечая на вопрос о перспективах организации встречи между лидерами России и Украины при условии отмены запрета на такие переговоры украинской стороной, Песков отметил, что «этот запрет еще действует», передает ТАСС.

Песков также указал, что, несмотря на заявления Зеленского о возможности обсуждения подготовки к встрече на третьем раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле, повестка предстоящих контактов делегаций остается крайне сложной. По его словам, стороны должны будут рассматривать проекты меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда. Только после этого, заключил представитель Кремля, можно будет предметно обсуждать возможность встреч на высоком и высшем уровнях.

Ранее Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

Кремль заявил об отсутствии надежды «на прорывы из разряда чудес» на переговорах.