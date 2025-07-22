Песков: Прорывов из разряда чудес на переговорах по Украине не будет

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что российская сторона не ожидает «прорывов из разряда чудес» на переговорах с украинской делегацией, которые пройдут в Стамбуле, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что даже договоренности об обмене пленными или возвращении тел погибших уже можно считать результатом.

Песков добавил, что основной темой третьего раунда прямых переговоров станут проекты меморандумов по мирному урегулированию, которыми стороны обменялись во время второго раунда.

По словам представителя Кремля, вопрос урегулирования остается крайне сложным, и быстрой развязки ожидать не стоит. Однако Москва готова к конструктивному диалогу по имеющимся предложениям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые прогнозы по срокам достижения мира на Украине будут ошибочны.

Кремль подтвердил проведение третьего раунда переговоров России и Украины на этой неделе.

Эксперты отметили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны переговоры в Стамбуле для сохранения поддержки Запада.

