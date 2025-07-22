А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.2 комментария
Кремль заявил об отсутствии надежды «на прорывы из разряда чудес» на переговорах
Песков: Прорывов из разряда чудес на переговорах по Украине не будет
Российская делегация не рассчитывает «на прорывы из разряда чудес» на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, однако намерена обсудить проекты меморандумов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что российская сторона не ожидает «прорывов из разряда чудес» на переговорах с украинской делегацией, которые пройдут в Стамбуле, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России отметил, что даже договоренности об обмене пленными или возвращении тел погибших уже можно считать результатом.
Песков добавил, что основной темой третьего раунда прямых переговоров станут проекты меморандумов по мирному урегулированию, которыми стороны обменялись во время второго раунда.
По словам представителя Кремля, вопрос урегулирования остается крайне сложным, и быстрой развязки ожидать не стоит. Однако Москва готова к конструктивному диалогу по имеющимся предложениям.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые прогнозы по срокам достижения мира на Украине будут ошибочны.
Кремль подтвердил проведение третьего раунда переговоров России и Украины на этой неделе.
Эксперты отметили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны переговоры в Стамбуле для сохранения поддержки Запада.