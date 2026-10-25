Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
Правообладатели песен Элвиса Пресли подали в суд на Anthropic
Правообладатели песен Элвиса Пресли подали иск против компании Anthropic в федеральный суд Северного округа Калифорнии, обвинив ее в использовании композиций музыканта для обучения чат-бота Claude, следует из искового заявления.
«Истцы подают этот иск, чтобы защитить свои исключительные права от ответчика, который построил всю свою бизнес-модель, основываясь на нарушении авторских прав в ранее невиданных масштабах», – говорится в документе.
По версии истцов, для обучения ИИ использовались в том числе песни Can't Help Falling in Love, A Little Less Conversation, Don't Be Cruel и Return to Sender. Представители компании Anthropic иск пока не комментировали, передает РИА «Новости».
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