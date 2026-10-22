Армия США решила обзавестись флотом безэкипажных катеров в Тихом океане

The War Zone: Армия США закупит до 100 безэкипажных катеров для Тихого океана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы намерены внедрить автономные технологии в существующий и будущий флот десантных кораблей и других плавсредств, пишет The War Zone.

Командующий 8-м командованием поддержки театра военных действий генерал-майор Фредерик Крист сообщил о планах по развитию автономных плавсредств на ежегодном симпозиуме Ассоциации армии США. По его словам, это позволит улучшить морскую логистику.

«Мы продолжаем сотрудничать с промышленностью, чтобы иметь возможность перейти к автономным системам водных транспортных средств, чтобы иметь возможность использовать другие средства морского распределения», – заявил Крист.

В настоящее время армия располагает небольшим флотом, включающим логистические суда и десантные катера, часть из которых развернута в Японии в составе 5-й транспортной роты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва назвала сроки проведения военных учений с новым контингентом США.

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