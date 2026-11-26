Bloomberg: США грозят штрафы на 10 млрд долларов из-за нехватки денег на оружие

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американским налогоплательщикам грозят многомиллиардные выплаты оборонным компаниям RTX и Lockheed Martin в качестве неустойки при отказе профинансировать закупку ракет, пишет Bloomberg.

Административный бюджетный отдел Белого дома направил в Конгресс документ с просьбой ускорить выделение средств на производство вооружений, активно применявшихся на Ближнем Востоке. Администрация добивается включения этих расходов в меру о временном финансировании, которую необходимо принять до 11 декабря.

Угроза колоссальных штрафов вызвана тем, что в последние месяцы Пентагон заключил с подрядчиками ряд многолетних рамочных соглашений для наращивания производства, и они предусматривают крупные выплаты за отмену заказов.

«Неясно, правда ли это или же просто позерство», – заявил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Тодд Харрисон.

Отмечается, что без своевременного выделения средств военным придется сократить закупки ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA со 136 до 12 единиц, а также смириться с недопоставкой ракет JASSM и Tomahawk. Президент США Дональд Трамп параллельно требует увеличить оборонные расходы на 500 млрд долларов, тогда как министр обороны Пит Хегсет жалуется на срывы сроков и превышение бюджетов со стороны подрядчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп сообщил о полном финансировании военных действий против Ирана до конца января 2027 года.

На прошлой неделе Счетная палата США заявила об остром дефиците артиллерийских снарядов у Пентагона.

В прошлом месяце ВВС США и компания Lockheed Martin подписали контракт на 694 млн долларов для производства гиперзвуковых ракет.