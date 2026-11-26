Tекст: Алексей Дегтярёв

«Давайте посмотрим правде в глаза и оценим происходящее. Россия никогда не нападала ни на одну страну НАТО», – цитирует Рютте РИА «Новости».

Это заявление он сделал он в интервью Fox News.

При этом генеральный секретарь обвинил Москву в якобы развязывании конфликтов на Украине, в Грузии и Афганистане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Рютте призвал государства альянса подготовить гражданское общество к войне.

В прошлом месяце он заявил об отсутствии непосредственной угрозы нападения на страны НАТО со стороны России.

В сентябре генеральный секретарь рассказал о наличии у альянса секретных мер воздействия на Москву.