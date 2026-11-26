Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Рютте: Россия никогда не нападала на страны НАТО
Россия никогда не совершала нападений ни на одно из государств Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.
«Давайте посмотрим правде в глаза и оценим происходящее. Россия никогда не нападала ни на одну страну НАТО», – цитирует Рютте РИА «Новости».
Это заявление он сделал он в интервью Fox News.
При этом генеральный секретарь обвинил Москву в якобы развязывании конфликтов на Украине, в Грузии и Афганистане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Рютте призвал государства альянса подготовить гражданское общество к войне.
В прошлом месяце он заявил об отсутствии непосредственной угрозы нападения на страны НАТО со стороны России.
В сентябре генеральный секретарь рассказал о наличии у альянса секретных мер воздействия на Москву.