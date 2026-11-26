Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Ким Чен Ын посетил завод по производству оружейных ядерных материалов в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с работой недавно построенного завода по производству оружейных ядерных материалов, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава государства посетил базу выпуска оборудования для ядерной энергетики и профильный научно-исследовательский институт, где подвел итоги работы по наращиванию атомного арсенала страны за 2026 год, сообщает ЦТАК.
«Безрассудное наращивание ядерных вооруженных сил, которое радикально ускоряют вражеские государства особенно в регионе Корейского полуострова, и экспансия ядерно-военного альянса создают реалистическую угрозу правам КНДР на безопасность», – заявил Ким Чен Ын.
Северокорейский лидер указал на необходимость всестороннего укрепления боеготовности путем экспоненциального увеличения и модернизации средств самозащиты.
По его словам, США и их союзники фактически разрушили международный режим нераспространения, передавая военные технологии через альянс AUKUS. Он добавил, что статус КНДР как ядерной державы закреплен в конституции, обладает абсолютной неприкосновенностью и является необратимой реальностью в условиях внешнего давления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ким Чен Ын осмотрел новые стратегические беспилотники на выставке вооружений в Пхеньяне.
В сентябре лидер КНДР провел инспекцию ведущих предприятий военно-промышленного комплекса.
Летом глава государства продемонстрировал секретный завод для создания атомных бомб.