NYP сообщила о заводе по производству топлива для ядерного оружия в КНДР

Tекст: Катерина Туманова

«После посещения объекта в среду Ким Чен Ын заявил, что он и другие высокопоставленные чиновники «подтвердили порядок приоритетов реализации амбициозного плана на будущее, направленного на экспоненциальное наращивание ядерных сил нашего государства», – сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Оно сообщило, что на объекте используются «более совершенные технологии», но не предоставило дополнительных подробностей, таких как его местоположение.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи оценил объект как завод по обогащению урана и заявил, что тесно координирует свои действия с Соединенными Штатами для мониторинга ядерной деятельности КНДР, пишет New York Post (NYP)/

В сентябре 2025 года министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён заявил, что КНДР эксплуатирует в общей сложности четыре предприятия по обогащению урана, включая комплекс в Йонбёне, и что они работают ежедневно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын потребовал превратить границу с Южной Кореей в крепость. КНДР в конце мая запустила неопознанный снаряд в сторону Желтого моря. Лукашенко назвал Ким Чен Ына умницей и перспективным молодым политиком.







