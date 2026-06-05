Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Захарова: Режим и его спонсоры прошлись «мясным ножом» по населению Украины
Действия киевских властей и западных спонсоров привели к уничтожению исторического наследия и выкашиванию населения Украины, что является настоящим геноцидом, на который многим нужно «открыть глаза», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Захаров обвинила власти Украины и их спонсоров на Западе в геноциде, так как, по ее словам, они прошлись «мясным ножом» по культуре и населению страны.
«Вы знаете, у меня есть реалистичный опять же взгляд. Это чудовищное явление современного мира – то, что творят с гражданами Украины и на самом деле с этническими украинцами те, кто называет себя киевским режимом и, конечно, его западные спонсоры. На самом деле это геноцид», – заявила дипломат ТАСС.
Захарова отметила, что на Украине пытаются вымарать позитивный исторический опыт народа. Она указала на бедственное положение православия в стране, где происходит стравливание людей по конфессиональному признаку, а святыни подвергаются уничижительному отношению.
Она также обратила внимание на уничтожение памятников героям Великой Отечественной войны и попытки разделить культурное наследие, в том числе творчество Николая Гоголя.
Дипломат подчеркнула, что людей, отдавших жизни за победу над нацизмом, теперь лишают звания героев, а их памятники сносят. Захарова добавила, что насильственная отправка граждан на убой является прямым доказательством геноцида, о котором она регулярно напоминает на брифингах.