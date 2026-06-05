Tекст: Катерина Туманова

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Захаров обвинила власти Украины и их спонсоров на Западе в геноциде, так как, по ее словам, они прошлись «мясным ножом» по культуре и населению страны.

«Вы знаете, у меня есть реалистичный опять же взгляд. Это чудовищное явление современного мира – то, что творят с гражданами Украины и на самом деле с этническими украинцами те, кто называет себя киевским режимом и, конечно, его западные спонсоры. На самом деле это геноцид», – заявила дипломат ТАСС.

Захарова отметила, что на Украине пытаются вымарать позитивный исторический опыт народа. Она указала на бедственное положение православия в стране, где происходит стравливание людей по конфессиональному признаку, а святыни подвергаются уничижительному отношению.

Она также обратила внимание на уничтожение памятников героям Великой Отечественной войны и попытки разделить культурное наследие, в том числе творчество Николая Гоголя.

Дипломат подчеркнула, что людей, отдавших жизни за победу над нацизмом, теперь лишают звания героев, а их памятники сносят. Захарова добавила, что насильственная отправка граждан на убой является прямым доказательством геноцида, о котором она регулярно напоминает на брифингах.