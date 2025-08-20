Представитель МИД Захарова обвинила Киев в геноциде украинского народа

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что США и Россия «не навяжут Украине условий, которые не примет украинский народ».

Захарова назвала слова Подоляка позором и напомнила, что украинский народ голосовал за мир, избирая Зеленского. По ее словам, Киев обманул граждан, а действия киевских властей она охарактеризовала как геноцид по отношению к своему населению.

Дипломат также отметила, что власти Украины не имеют права прикрываться именем народа, «которого предали». Захарова подчеркнула, что 1 тыс. украинских пленных – это тоже часть народа, оставленная без защиты со стороны киевских властей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «чикатилы киевскорежимные» не проявляют интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.