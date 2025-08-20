Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Захарова обвинила Киев в геноциде украинского народа
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о «воле украинского народа» лицемерными и заявила, что Киев предал своих граждан и совершает против них геноцид.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что США и Россия «не навяжут Украине условий, которые не примет украинский народ».
Захарова назвала слова Подоляка позором и напомнила, что украинский народ голосовал за мир, избирая Зеленского. По ее словам, Киев обманул граждан, а действия киевских властей она охарактеризовала как геноцид по отношению к своему населению.
Дипломат также отметила, что власти Украины не имеют права прикрываться именем народа, «которого предали». Захарова подчеркнула, что 1 тыс. украинских пленных – это тоже часть народа, оставленная без защиты со стороны киевских властей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «чикатилы киевскорежимные» не проявляют интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.