Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова заявила, что главный враг украинцев кроется не в России, а в действующем киевском руководстве, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что власти целенаправленно разрушают собственное государство.

«Главный враг украинцев не Россия и русские, а захватившее власть в Киеве националистическое меньшинство, сделавшее страну марионеткой Запада и погрузившее ее в пучину коррупции и неонацизма», – сказано в опубликованном комментарии дипломата.

Кроме того, представитель министерства отметила попытки Владимира Зеленского лишить граждан права общаться и учиться на родном русском языке. По ее словам, это происходит при полном попустительстве европейских союзников, закрывающих глаза на ущемление конституционных прав населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля киевского учителя уволили за использование русского языка на работе.

Ранее Мария Захарова обвинила украинские власти в краже родной речи у собственных граждан.

Дипломат также назвала действия руководства страны геноцидом по отношению к населению.