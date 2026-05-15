До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.2 комментария
В МИД назвали истинных врагов народа Украины
Главный враг украинцев – не Россия, а захватившее власть в Киеве националистическое меньшинство, сделавшее страну марионеткой Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что главный враг украинцев кроется не в России, а в действующем киевском руководстве, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что власти целенаправленно разрушают собственное государство.
«Главный враг украинцев не Россия и русские, а захватившее власть в Киеве националистическое меньшинство, сделавшее страну марионеткой Запада и погрузившее ее в пучину коррупции и неонацизма», – сказано в опубликованном комментарии дипломата.
Кроме того, представитель министерства отметила попытки Владимира Зеленского лишить граждан права общаться и учиться на родном русском языке. По ее словам, это происходит при полном попустительстве европейских союзников, закрывающих глаза на ущемление конституционных прав населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля киевского учителя уволили за использование русского языка на работе.
Ранее Мария Захарова обвинила украинские власти в краже родной речи у собственных граждан.
Дипломат также назвала действия руководства страны геноцидом по отношению к населению.