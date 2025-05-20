Захарова обвинила Киев в краже русского языка у украинцев

Tекст: Алексей Дегтярев

«Теперь граждан Украины обворовывают еще и в этом – еще и язык русский у них отбирают. А сами [украинские власти] даже на официальных переговорах говорят по-русски», – цитирует Захарову ТАСС.

Так она прокомментировала сообщения о том, что переговорные команды России и Украины в Стамбуле разговаривали на русском.

Дипломат напомнила, что на переговорах присутствовал переводчик, и отметила, что его функция там была «совершенно непонятна».

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны пытаются обжаловать штрафы за использование русского языка и судиться с ним по этим вопросам.