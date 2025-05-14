Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
На Украине недовольны попытками граждан оспорить штрафы за русский язык
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны стараются обжаловать штрафы за использование русского языка и пытаются судиться с ним по этим вопросам.
Он также отметил, что 6 апреля на заседании Ренийского горсовета депутаты общались на русском языке, и подчеркнул, что подобные случаи нарушения закона фиксируются и в других регионах Украины. «Поражает тот факт, что оштрафованные за русский язык пытаются судиться со мной и оспаривают постановление о взыскании административного наказания», – заявил Кремень. По его словам, «каждая попытка отменить такое решение очень негативно воспринимается обществом», передает ТАСС.
Накануне в одной из школ Киевской области руководителя сняли с должности после жалобы родителей на использование русского языка при общении с учениками и родителями.
Ранее Кремень заявил, что темпы перехода на украинский язык в школах крупных городов замедлились, несмотря на введенные ограничения и проверки. При этом в учебных заведениях Украины началась новая волна проверок соблюдения обязательного использования украинского языка, и число учеников, обучающихся на русском языке, значительно уменьшилось.