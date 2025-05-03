Tекст: Вера Басилая

Проверки по использованию госязыка в школах Украины проводятся совместно Государственной службой качества образования Украины и аппаратом языкового омбудсмена Тараса Кременя, передает ТАСС.

Мониторинг охватывает все учреждения среднего образования и нацелен на обеспечение функционирования украинского языка не только в учебном процессе, но и во всех сферах школьной жизни.

По данным Кременя, число школьников, обучающихся на русском языке или изучающих его как иностранный, сократилось с примерно 100 тыс. в 2021–2022 учебном году до 345 детей. Власти Украины отмечают тенденцию к дальнейшему снижению этого показателя с 2022 года.

Креминь подчеркнул, что с нового учебного года русский язык полностью исчезнет из украинских школ.

Также Креминь заявил, что украинский должен звучать не только на уроках, на перерывах, но и «в библиотеке, спортзале и бомбоубежище, то есть везде».

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил о недопустимости использования русского языка на украинских телеканалах.

Украинский националист Дмитрий Корчинский выступил за физическое воздействие на взрослых и детей за разговоры на русском языке.

До этого актер Богдан Бенюк предложил жестко наказывать детей за использование русского языка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что денацификация Украины необходима, чтобы защитить детей от подобных нападений.