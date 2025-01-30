Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык на ТВ

Языковой омбудсмен Украины Креминь пожаловался на русский язык на ТВ

Tекст: Валерия Городецкая

Креминь отметил, что в эфирах продолжается практика приглашения экспертов, выступающих на русском языке, без перевода на украинский, передает РИА «Новости».

«К сожалению, в эфирах отдельных телеканалов продолжается практика приглашения к обсуждению вопросов безопасности, международных или общественных экспертов, выступающих на русском, без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке», – написал он в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).

По мнению Креминя, такое положение дел не соответствует конституционному статусу украинского языка. Он также подчеркнул, что «практика фактического насаждения украинско-русского двуязычия в любом участке публичного общения несовместима со статусом государственного языка, поэтому должна быть прекращена». Креминь призвал к прекращению подобной практики, которая, по его мнению, угрожает статусу украинского как государственного языка.

Ранее на Украине признали широкое использование школьниками русского языка, а в октябре в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.