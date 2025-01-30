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Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык на ТВ
Языковой омбудсмен Украины Креминь пожаловался на русский язык на ТВ
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь выразил недовольство использованием русского языка в эфирах телеканалов, отметив, что это противоречит конституции страны.
Креминь отметил, что в эфирах продолжается практика приглашения экспертов, выступающих на русском языке, без перевода на украинский, передает РИА «Новости».
«К сожалению, в эфирах отдельных телеканалов продолжается практика приглашения к обсуждению вопросов безопасности, международных или общественных экспертов, выступающих на русском, без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке», – написал он в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).
По мнению Креминя, такое положение дел не соответствует конституционному статусу украинского языка. Он также подчеркнул, что «практика фактического насаждения украинско-русского двуязычия в любом участке публичного общения несовместима со статусом государственного языка, поэтому должна быть прекращена». Креминь призвал к прекращению подобной практики, которая, по его мнению, угрожает статусу украинского как государственного языка.
Ранее на Украине признали широкое использование школьниками русского языка, а в октябре в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ