На Украине признали широкое использование школьниками русского языка

Языковой омбудсмен Украины Креминь: Школьники говорят на русском так же, как на украинском

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Креминь, в сфере образования есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. По его словам, это сферы интернета и обслуживания, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ребенок за пределами школы пользуется услугами, посещает заведения торговли и общественного питания, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. «Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?» – добавил Креминь.

Исследование показало, что каждый третий школьник в вышеуказанных областях чаще общается на русском, чем на украинском. За пределами школы пятая часть детей использует оба языка в равной степени.

Креминь призвал к усилению контроля за использованием украинского языка во всех сферах образования, а также к привлечению граждан к «фиксации нарушений языкового законодательства». Ожидается, что эти меры будут способствовать повышению уровня владения украинским языком среди школьников и обеспечат более активное использование его в повседневной жизни.

Ранее представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины.