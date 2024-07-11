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На Украине признали широкое использование школьниками русского языка
Языковой омбудсмен Украины Креминь: Школьники говорят на русском так же, как на украинском
Обеспокоенность результатами исследования, проведенного в школах, выразил уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь, поскольку русский язык по-прежнему широко используется в повседневном общении школьников, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.
Как указал Креминь, в сфере образования есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. По его словам, это сферы интернета и обслуживания, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что ребенок за пределами школы пользуется услугами, посещает заведения торговли и общественного питания, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. «Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?» – добавил Креминь.
Исследование показало, что каждый третий школьник в вышеуказанных областях чаще общается на русском, чем на украинском. За пределами школы пятая часть детей использует оба языка в равной степени.
Креминь призвал к усилению контроля за использованием украинского языка во всех сферах образования, а также к привлечению граждан к «фиксации нарушений языкового законодательства». Ожидается, что эти меры будут способствовать повышению уровня владения украинским языком среди школьников и обеспечат более активное использование его в повседневной жизни.
Ранее представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины.