Одесская область стала первой по числу жалоб на противников украинизации

Одесская область вошла в тройку лидеров по нарушениям языкового закона

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Витко-Присяжнюк, за первую половину 2024 года из региона поступило 203 жалобы. По ее словам, большинство из них (28,6%) касаются нарушений в сфере обслуживания и предоставления информации о товаре/услуге. Также зафиксировано 58 обращений по языку рекламных вывесок, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Кроме того, она отметила, что Одесская область стала лидером антирейтинга по несоблюдению использования государственного языка в вузах.

«Парадоксально, но все эти преподаватели прекрасно владеют украинским языком», – уточнила Витко-Присяжнюк. По ее мнению, они часто ссылаются на то, что студенты сами просили их вести лекции на русском, но в основном такие случаи фиксировались студентами на видео во время дистанционного обучения и присылались целые лекции.

В других южных областях, например, в Херсонской, жалоб на нарушение языкового законодательства не поступало. Однако, по мнению Витко-Присяжнюк, это говорит «не о количестве нарушений, а о количестве обращений граждан, неравнодушных к несоблюдению языкового закона».

Напомним, в Одессе на бизнес-мероприятии произошел конфликт из-за языка проведения. Участницы мероприятия требовали от спикера, выступавшего на русском языке, перейти на украинский. Позже уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь заявил, что в связи с инцидентом на бизнес-мероприятии в Одессе последует «жесткая реакция».