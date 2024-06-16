На бизнес-тренинге в Одессе украинки устроили скандал из-за русского языка

В Одессе выступавший на русском языке спикер бизнес-тренинга отказался переходить на украинский

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Страна», спикер отказался, заявив, что ему удобнее говорить на русском. Его поддержали другие участники мероприятия, после чего требовавших говорить на украинском женщин вывели из зала, передает РИА «Новости».

По данным издания, после просьбы женщины о переходе говорить на государственном языке, спикер ответил: «Давайте без этого», добавляя, что ему удобнее говорить на русском.

После того, как женщины потребовали предоставить им переводчика с «москальского», их вывели из зала.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе местные жители не перестают говорить между собой на русском языке.

В апреле в киевской школе подростка избили одноклассники за то, что тот якобы смотрел мультфильм на русском языке.