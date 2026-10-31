За сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один человек

Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

«К сожалению, от оперативных служб поступила информация о гибели мужчины в результате удара ВСУ в Шебекинском округе. Точная дата происшествия не установлена. Приношу искренние соболезнования его семье, родным и близким», – заявил Шуваев в MAX.

Глава региона добавил, что в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали четыре человека. Двое из них остаются в больнице.

За сутки расчеты ПВО сбили и подавили 233 украинских беспилотника над территорией области. В общей сложности ВСУ атаковали регион 133 раза, совершив 15 обстрелов из артиллерии и РСЗО и трижды сбросив взрывные устройства с дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели одного мирного жителя при 114 атаках ВСУ на Белгородскую область.