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За сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один человек
Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
«К сожалению, от оперативных служб поступила информация о гибели мужчины в результате удара ВСУ в Шебекинском округе. Точная дата происшествия не установлена. Приношу искренние соболезнования его семье, родным и близким», – заявил Шуваев в MAX.
Глава региона добавил, что в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали четыре человека. Двое из них остаются в больнице.
За сутки расчеты ПВО сбили и подавили 233 украинских беспилотника над территорией области. В общей сложности ВСУ атаковали регион 133 раза, совершив 15 обстрелов из артиллерии и РСЗО и трижды сбросив взрывные устройства с дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели одного мирного жителя при 114 атаках ВСУ на Белгородскую область.