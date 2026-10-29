Человек погиб при атаках ВСУ на Белгородскую область

Tекст: Алексей Дегтярёв

«К большому горю, при атаке ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель. Приношу самые искренние соболезнования близким и родным», – написал Шуваев в Max.

Он добавил, что в Грайворонском и Шебекинском округах пострадали семь человек, пятеро из них продолжают стационарное лечение.

По словам губернатора, удары были нанесены по 16 округам области. Противник произвел восемь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также один раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников.

Шуваев отметил, что средства противовоздушной обороны сбили и подавили 233 беспилотника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду оперативный штаб региона сообщил о гибели мирного жителя от ранений после удара украинского беспилотника по сельскохозяйственной технике в селе Бессоновка Белгородской области. В тот же день Шуваев сообщил о гибели одного человека и ранении четверых в результате атак ВСУ. В воскресенье губернатор сообщил об увеличении до двух числа жертв ночной атаки беспилотников на Белгород.