Марочко сообщил о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, порядка 50 солдат вооружённых формирований Украины самовольно оставили свои позиции в Купянске Харьковской области и покинули территорию, бросив вооружение и военную технику, передает ТАСС.

По словам Марочко, украинские бойцы покинули район улицы Долгалевская и железнодорожной станции Кооптах. «С позиций сбежали до 50 человек личного состава вооруженных формирований Украины, оставив на позициях технику и вооружение», – отметил эксперт.

Он также добавил, что командование Украины уже перебросило в этот район маневренные группы из числа национальных батальонов, которые исполняют функции заградительных отрядов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о боях у населенного пункта Соболевка и продвижении российских сил к Благодатовке под Купянском. Российские войска взяли в окружение город Купянск в Харьковской области. Вооруженные силы России прорвали оборону украинских формирований в районе Купянска.