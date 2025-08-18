  • Новость часаВетеран «Альфы» рассказал о синтетической взрывчатке Украины для Крымского моста
    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции
    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире
    Опубликовано фото «новой украинской» крылатой ракеты
    Дипломат в ООН потребовал учитывать мнение 7 млн украинцев, получивших убежище в России
    ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    Названа цель Зеленского на встрече с Трампом
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    Politico: Словакия продает оружие Украине вопреки заявлениям Фицо
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    18 августа 2025, 12:08

    ВС России прорвали оборону ВСУ у Купянска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные смогли прорвать линию обороны украинской армии у города Купянска, сообщил источник в российских силовых структурах в понедельник.

    Бойцы 1-й танковой армии активно продвигаются вперед в этом районе, сказал собеседник ТАСС.

    Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии совместно с 12-м танковым полком смогли преодолеть укрепленную линию обороны ВСУ около населенного пункта Боровая.

    Подразделения применили комбинированный огонь по опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады 3-го армейского корпуса противника.

    В результате операции противник потерял значительное количество техники и личного состава, остатки украинских подразделений отошли в район переправы через реку Оскол.

    Ранее в августе подполье сообщало, что ВСУ вывели из города Купянска в Харьковской области наемников и националистов.

    Ранее армия России взяла под контроль пути снабжения ВСУ в Купянске.

    17 августа 2025, 13:01
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Мерц: Встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Европе

    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Площадкой для переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского могла бы стать одна из стран Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалам RTL и NTV выразил мнение, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского может быть организована в Европе, передает ТАСС.

    Мерц отметил, что время и место проведения переговоров пока не определены. По его словам, существует вероятность, что для подобных встреч выберут европейскую площадку, где такие обсуждения могли бы проходить на постоянной основе.

    Канцлер добавил, что конкретные детали будут уточнены в ближайшие дни или недели.

    Ранее издание Axios сообщило, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в пятницу, 22 августа.

    Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза отметил, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий на Украине и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.

    17 августа 2025, 18:05
    Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам
    Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование, исходя из ситуации на линии фронта, а уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Ранее Дональд Трамп и Марк Рубио заявляли о том, что Украине придется пойти на уступки.

    Украина намерена вести переговоры с Россией, исходя из нынешней линии фронта, сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, «контактная линия – это лучшая линия для разговора», и эту позицию поддержали европейские партнеры. Зеленский добавил, что вопрос прекращения огня и разработка финального соглашения сейчас являются приоритетами для Киева, передает РБК.

    Он отметил, что территориальные вопросы должны рассматриваться только на встрече с участием лидеров Украины, России и США. Зеленский подчеркнул, что Конституция Украины не позволяет сдавать территории или торговать ими. По мнению Зеленского, вступление в Евросоюз рассматривается Киевом как часть гарантий безопасности, а главной гарантией безопасности является сильная украинская армия.

    Также Зеленский заявил, что 18 августа обсудит вопросы урегулирования конфликта на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    18 августа 2025, 08:30 • Видео
    Молдавия против Санду. Кто кого?

    В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    17 августа 2025, 14:30
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа боится отпускать Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом. Для Старого Света принципиально важно не допустить прекращения конфликта, однако заставить главу Белого дома отказаться от идеи заключения мирного договора с Россией они вряд ли сумеют, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Трамп в понедельник встретится с Зеленским в Вашингтоне, где последнего будет сопровождать когорта лидеров стран ЕС.

    «Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов, что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

    «То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

    «Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету Старый Свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – заключила она.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

    Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social вскоре подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

    Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Однако планировавшийся трехсторонний формат рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков. Так, западные СМИ сообщают, что в Вашингтон могут отправиться и некоторые европейские лидеры.

    Politico пишет, что в поездке Зеленского в столицу США может сопровождать президент Финляндии Александр Стубб, задачей которого станет «предотвращение любых разногласий», а также «убеждение главы Белого дома включить Европу» в дальнейшее обсуждение прекращения конфликта на Украине».

    В свою очередь Bild отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер рассматривают возможность отправиться в понедельник в Вашингтон. Кроме того, «поддержать» Зеленского лично намерен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поездку в Вашингтон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Подобное рвение политиков Старого Света отправиться в понедельник в Вашингтон прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

    Так, Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

    18 августа 2025, 02:50
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    @ SOCAR/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где произошли взрывы, горят терминалы азербайджанской компании SOCAR, сообщают украинские СМИ.

    В Одессе загорелось здание «Новой почты» и терминалы азербайджанской компании SOCAR, пишут украинские СМИ со ссылкой на местные паблики.

    «Мощные удары по объектам врага и огромный пожар в Одессе. На кадрах прилеты, а также столбы огня и дыма», – сообщают «Военкоры Русской весны», публикуя соответствующие кадры.

    В августе президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявлял об авиаударах России по нефтехранилищу азербайджанской компании SOCAR на территории Украины, а также по другим объектам, задействованным в транспортировке азербайджанского газа на Украину. СМИ сообщали, что под удар попала одесская нефтебаза SOCAR, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий заявил, что страна заключила первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine. Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности, указывал, что SOCAR «часто выступает в качестве трейдера, который продает не только добытый на территории Азербайджана газ, но и любой другой газ».

    18 августа 2025, 08:10
    ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресечена новая попытка украинских спецслужб подорвать бомбу большой мощности в машине на Крымском мосту, сообщили в ФСБ России.

    Машина с самодельной бомбой большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через несколько стран, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Она проехала российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», машина должна была доехать до Кубани, ее установили на автовоз, за рулем находился частный водитель перевозчика.

    Машину с бомбой планировалось передать другому водителю, он должен был выехать в Крым через Крымский мост. При этом водитель ничего не знал о бомбе, его планировали сделать невольным «террористом-смертником».

    Взрывное устройство на машине Chevrolet Volt обезвредили, задержаны все причастные к доставке бомбы в Россию.

    ФСБ подчеркнула, что возбуждено уголовное дело, все организаторы и участники понесут заслуженное наказание.

    Кроме того, в ФСБ указали, что это уже вторая за год попытка украинских спецслужб использовать машину с взрывчаткой на Крымском мосту.

    В начале апреля на белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (Брестская таможня) белорусские силовики задержали микроавтобус, в котором было более 500 кг синтетической взрывчатки. Машину также планировали подорвать в подобной атаке.

    Причем и водитель этой машины также не знал о бомбе, он тоже должен был стать невольным смертником на Крымском мосту.

    В октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. После этого теракта движение там удалось восстановить в рекордные сроки.

    В июне украинские формирования также атаковали Крымский мост, однако конструкция выдержала и продолжила работать без повреждений.

    17 августа 2025, 17:26
    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме

    Уиткофф: В Белом доме Зеленского ждет обсуждение территорий

    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме
    @ Al Drago/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Договоренности между Россией и США по Украине станут предметом переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    США не навязывают Киеву решения по возможным территориальным уступкам, передает РИА «Новости». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому Зеленский и европейские партнеры приедут в понедельник в Белый дом – чтобы обсуждать это напрямую», – отметил Уиткофф.

    Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон выступает лишь посредником на переговорах и не диктует условия Киеву. По его словам, президент США был медиатором и искал пути для разрешения кризиса, а также Соединенные Штаты сохраняют роль медиатора во всех дискуссиях.

    Кроме того, Уиткофф сообщил, что США и Россия достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, но итоговое решение теперь зависит от позиции Киева.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Мерц подтвердил свое участие в этой встрече. Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.

    18 августа 2025, 01:47
    Полянский призвал учитывать мнение граждан Украины в России при урегулировании

    Полянский: При урегулировании надо учитывать мнение граждан Украины в России

    Полянский призвал учитывать мнение граждан Украины в России при урегулировании
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При урегулировании украинского кризиса нельзя игнорировать интересы миллионов украинских граждан, покинувших Украину и получивших убежище в России, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Вы также должны принимать во внимание точку зрения около 7 млн украинцев, которые нашли убежище в России после того, как все это началось», – приводит слова дипломата ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    По словам Полянского, эти люди рассчитывают быть признаны русскоговорящими, сохранить веру в канонической православной церкви и избежать притеснений со стороны властей Украины. Он отметил, что выбор этих украинцев должен уважаться при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что будущие гарантии безопасности должны учитываться не только для Киева, но и для России.

    17 августа 2025, 18:39
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта.

    Трамп сделал репост сообщения пользователя в своей соцсети Truth Social.

    В опубликованном посте говорится: «Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она будет терять!».

    Трамп не добавил к репосту собственных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    17 августа 2025, 23:42
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    @ Ray Tang/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий, сообщила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам виртуального совещания «коалиции».

    «Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также в коммюнике отмечается высокая оценка обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, где «коалиция» сыграет ключевую роль через многонациональные силы.

    Стармер заявил, что вместе с Владимиром Зеленским направляется в Вашингтон для встречи с Трампом.

    В кратком коммюнике «коалиции», посвященном конфликту на Украине, исчезло упоминание термина «перемирие». Ранее британские СМИ предполагали, что это произойдет в связи с изменением позиции Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Целый ряд европейских лидеров решил сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    17 августа 2025, 14:55
    Стало известно о составе европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа

    Определен состав европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа

    Стало известно о составе европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры решили сопровождать Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, передает ТАСС. Помимо Мелони, в Вашингтон отправятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Перед вылетом Мелони примет участие в видеоконференции «коалиции желающих».

    Президент Финляндии Александр Стубб, как сообщается на сайте его офиса, также примет участие во встрече «коалиции желающих» по поддержке Украины в формате телефонного совещания 17 августа.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что 18 августа направится в США для участия во встрече Трампа с Зеленским и другими европейскими лидерами, сообщили в альянсе.

    Пресс-служба Даунинг-стрит объявила, что премьер-министр Британии также присоединится к Зеленскому на встрече в Белом доме. Он подтвердит, что его поддержка Украины продолжится так долго, сколько потребуется.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

    Также сообщалось, что Эмманюэль Макрон отправится вместе с Зеленским в США на встречу с Трампом.

    Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

    18 августа 2025, 06:16
    Макрон придумал схему признания Украиной потери территорий

    Макрон: Киев может признать потерю территорий в результате боевых действий

    Макрон придумал схему признания Украиной потери территорий
    @ Михаил Маркив/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может согласиться на признание «потери территорий», не признавая суверенитет «другого государства» над ними, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определенные территории, что они заморожены», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Он уточнил, что речь не идет о признании этих территорий под суверенитетом другого государства, а о фактической потере в результате боевых действий. Макрон подчеркнул, что подобный подход не противоречит международному праву.

    По его мнению, признание утраты территорий со стороны Киева возможно, если Украина получит гарантии безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Киев отверг требование США по территориальным уступкам.

    18 августа 2025, 08:34
    Названа цель Зеленского на встрече с Трампом

    FT: Зеленский готов пойти на мирное урегулирование по текущей линии фронта

    Названа цель Зеленского на встрече с Трампом
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Целью Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет «удобоваримый компромисс» по линии фронта без принуждения вывода ВСУ из Донбасса, сообщила газета Financial Times.

    Газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Киев готов согласиться на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта, передает ТАСС.

    По данным издания, Владимир Зеленский рассматривает вариант «удобоваримого компромисса», который украинское общество могло бы принять, без вывода войск из Донбасса.

    По данным издания, на будущей встрече с президентом США Дональдом Трампом Зеленский намерен обсудить возможности урегулирования, не предполагающие принуждения Украины к «невыполнимым шагам», в частности выводу вооруженных сил с позиций в Донбассе.

    Источник пояснил, что Зеленский готов к «компромиссу» по существующему положению дел на линии фронта. Такой вариант считается наиболее приемлемым для украинского общества и позволит сохранить нынешние позиции ВСУ на востоке страны.

    Ранее Владимир Зеленский приехал в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом.

    Зеленский перед вылетом в США заявил о невозможности уступок территории, но власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование по ситуации на линии фронта.

    Bloomberg сообщил, что Зеленский оказался перед выбором между риском вызвать недовольство Трампа или быстрой сделкой.

    Дональд Трамп намерен обсудить вопросы сначала с Зеленским лично, а затем провести ужин с делегациями.

    18 августа 2025, 05:51
    Названо время встречи Трампа и Зеленского

    Roll Call: Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20.15 мск

    Названо время встречи Трампа и Зеленского
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп начнет двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме в 20.15 мск, пишет газета Roll Call со ссылкой на график американской администрации.

    Согласно графику Белого дома, европейские лидеры прибудут в резиденцию в 19.00 мск. В 20.00 мск Трамп поприветствует Зеленского и спустя 15 минут начнет с ним переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Roll Call.

    В 21.15 мск Трамп встретится с лидерами Евросоюза и в 21.30 мск будет сделана совместная фотография. Многосторонняя встреча с участием Трампа, Зеленского и глав европейских государств начнется в 22.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский ранее заявил, что его встреча с Трампом намечена на понедельник, 18 августа. Европейские лидеры, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца, решили сопровождать Зеленского в Белом доме.

    18 августа 2025, 04:29
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно, или продолжить воевать
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно, или продолжить воевать
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией немедленно, или продолжить воевать, заявил глава американского государства Дональд Трамп, отметив, что Украине не сможет вернуть «отданный Обамой» Крым и вступить в НАТО.

    Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», или же Киев «может продолжить воевать», передает РИА «Новости».

    «Вспомните, как все началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп также обратил внимание на предстоящий визит большого числа европейских лидеров в Белый дом и назвал это «большим днем» для резиденции президента США. По словам президента, подобного посещения европейскими лидерами ранее не было.

    Он добавил, что американские СМИ будут выдавать событие за неудачу для него, однако подчеркнул, что считает это большой честью для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсетях разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки. Зеленский отверг предложение США.

    18 августа 2025, 03:59
    Опубликовано фото «новой украинской» крылатой ракеты

    AP опубликовало фото якобы новой украинской крылатой ракеты «Фламинго»

    Опубликовано фото «новой украинской» крылатой ракеты
    @ milaniongroup.com

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ заявили, что на Украине начали серийное производство новой крылатой ракеты «Фламинго».

    Снимок ракеты опубликовал фотограф AP. Украинские СМИ заявили, что речь идет о «дальнобойной крылатой ракете». По версии украинских СМИ, ее дальность превышает 3 тыс. км. «Украинская оборонная компания Fire Point начала серийное производство новой крылатой ракеты», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».


    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

