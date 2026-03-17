В Израиле заявили о значительных военных успехах в Иране

ЦАХАЛ отчитался о нейтрализации высокопоставленных целей и угроз в Тегеране

Tекст: Мария Иванова

Начальник израильского Генштаба Эяль Замир сообщил о проведении успешных операций, способных повлиять на ход текущей кампании, передает РИА «Новости».

По словам военачальника, армия продолжает активно действовать против ряда объектов исламской республики. «Прошлой ночью были достигнуты значительные успехи в предотвращении угроз, которые могут повлиять на результаты кампании и задачи ЦАХАЛ», – заявил Замир.

Военный отметил, что в Тегеране якобы далось «пресечь активность высокопоставленных фигур». Эти лица, по данным израильской стороны, были причастны к организации террористических действий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по иранской территории, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Тегеран осуществляет ответные атаки по израильским землям и военным объектам американцев на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.