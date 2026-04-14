MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждёт неопределённость, но это не повод складывать руки.
MWM: Потери ЦАХАЛ в Ливане стали самыми крупными за 40 лет
В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.
Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.
Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.
Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.
По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.
«Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.
За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».
В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.