Песков заявил о массовых нарушениях пасхального перемирия ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал несоблюдение тишины со стороны украинской армии, передает ТАСС. Представитель Кремля обратил внимание на масштабы проблемы.

«Здесь цифры говорящие, действительно, нарушений было очень много, цифры говорят сами за себя», – подчеркнул он.

Песков также заявил, что киевский режим осознает, что по мере продвижения российской армии переговоры будут строиться иначе, передают «Вести».

Представитель Кремля отметил, что специальная военная операция продвигается, и в Киеве прекрасно понимают, что положительная динамика для России изменит ход переговорного процесса.

Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений пасхального перемирия со стороны Украины.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал ВСУ «сатанистами» за атаки в период пасхального перемирия.