Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко заявил, что потери Вооруженных сил Украины за неделю, включая иностранных наемников, составили более 8 440 человек убитыми и ранеными, передает ТАСС.

Он отметил, что наибольшие потери украинская сторона понесла в зоне ответственности российской группировки «Центр», действующей на западных рубежах Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области.

Эксперт добавил, что за неделю российские подразделения уничтожили четыре танка, 50 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 128 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Кроме того, было уничтожено более 2,4 тыс. беспилотных летательных аппаратов и почти 700 различных боевых бронированных машин противника.

Марочко также сообщил, что на прошлой неделе участок у Купянска Харьковской области стал самым успешным направлением для российских войск. Группировка «Запад» взяла под контроль обширный участок восточнее Купянска. Военные освободили два поселения в Сумской области и Донецкой народной республике.

По словам эксперта, отмечается увеличение контратакующих действий со стороны украинских формирований, которые усиливают давление на российские позиции в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Противник также перенимает тактические приемы российских войск и действует малыми группами при поддержке беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за неделю потеряла более 4,3 тыс. человек на рубежах Луганской Народной Республики.

Российские военные уничтожили 62 орудия полевой артиллерии и 23 станции радиоэлектронной борьбы.

Вооруженные силы Украины также лишились восьми танков и более двухсот боевых машин.