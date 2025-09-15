Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?32 комментария
Марочко сообщил о потере ВСУ 4,3 тыс. бойцов за неделю в ЛНР
За последние семь дней на западе Луганской Народной Республики подразделения ВСУ и иностранных наемников лишились порядка 4340 человек убитыми и ранеными, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, потери Вооруженных сил Украины и иностранных наемников на рубежах Луганской Народной Республики за неделю составили более 4300 человек, передает ТАСС. Марочко отметил, что это на 30 человек больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки «Запад» на купянском направлении и сватовско-кременском участке ЛНР. По словам Марочко, «наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск «Запад», действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР».
Эксперт также уточнил, что за неделю российские бойцы уничтожили восемь танков, 50 артиллерийских орудий, 64 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 94 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 300 боевых машин.
Марочко добавил, что групповые удары российских сил по военным объектам и пунктам временной дислокации ВСУ на западных рубежах ЛНР позволили улучшить тактическое положение и продвинуться в глубину обороны противника.
