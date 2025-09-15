Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, потери Вооруженных сил Украины и иностранных наемников на рубежах Луганской Народной Республики за неделю составили более 4300 человек, передает ТАСС. Марочко отметил, что это на 30 человек больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки «Запад» на купянском направлении и сватовско-кременском участке ЛНР. По словам Марочко, «наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск «Запад», действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР».

Эксперт также уточнил, что за неделю российские бойцы уничтожили восемь танков, 50 артиллерийских орудий, 64 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 94 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 300 боевых машин.

Марочко добавил, что групповые удары российских сил по военным объектам и пунктам временной дислокации ВСУ на западных рубежах ЛНР позволили улучшить тактическое положение и продвинуться в глубину обороны противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мексиканский наемник покинул украинских солдат в Красногоровке, оставив их умирать на позиции. Грузинские наемники, воюющие за ВСУ, планировали убийства руководителей Грузии. Польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.