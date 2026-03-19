Лебедев сообщил об атаке «Гераней» на судно с военным грузом НАТО под Одессой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лебедев сообщил, что судно с военными поставками из стран НАТО было атаковано российскими беспилотниками у порта Измаил в Одесской области, передает «Российская газета».

Баржа доставила военный груз из Румынии и находилась под разгрузкой, когда по ней был нанесен удар. Лебедев сообщил, что часть груза вывалилась в Дунай, а само судно, сильно накренившись, ушло в Румынию. Он заявил: «К сожалению, судно не уничтожено, хотя попадание было».

Атака также была произведена по портовой подстанции, в результате чего в городе исчезло электричество. Помимо этого, российские беспилотники нанесли удар по базе хранения безэкипажных катеров и автобазе коммунальных служб, которую украинские военные использовали как стоянку для техники ПВО. По предварительным данным, на предприятии были уничтожены две немецкие зенитные системы: IRIS-T и Gepard.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по контейнеровозу с безэкипажными катерами в порту Одессы. Координатор подполья Сергей Лебедев заявил о поражении судна с британскими наемниками и военным грузом в этом регионе. Порт Измаила ранее прекратил прием военных поставок из-за разрушения складской инфраструктуры.