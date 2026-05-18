МИД Турции обвинил Израиль в пиратстве из-за захвата «Флотилии Сумуда»

Tекст: Ольга Иванова

Турецкая сторона выразила резкий протест в связи с инцидентом в международных водах, передает РИА «Новости». Дипломаты потребовали немедленно отпустить задержанных участников миссии.

«Мы осуждаем вмешательство израильских сил в международных водах в отношении «Глобальной флотилии Сумуда», сформированного с целью доставки гуманитарной помощи в Газу, которое представляет собой новый акт пиратства», – заявили в министерстве. Уточняется, что на борту находились представители около 40 стран.

Суда отправились из Барселоны 15 апреля. В конце месяца активисты сообщили о захвате кораблей недалеко от Крита, где военные повредили двигатели и навигационные системы. Спустя два дня участники миссии обратились к евродепутатам из-за исчезновения двух человек.

Власти Турции предпринимают необходимые шаги для безопасного возвращения своих граждан. Анкара призвала мировое сообщество занять единую позицию в отношении действий израильской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Израиля начали операцию по перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит.

Позже суд в Ашкелоне продлил срок ареста двум участникам этой гуманитарной миссии.

В прошлом году израильская сторона организовала депортацию пассажиров предыдущей флотилии в Европу.