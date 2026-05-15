Рейсы во Внуково экстренно перенаправили из-за угрозы безопасности
Следовавшие из Саратова и Антальи пассажирские борты совершили посадку в Петербурге и Нижнем Новгороде на фоне временного закрытия воздушного пространства столицы.
Воздушные суда не смогли приземлиться в столице из-за действующих мер безопасности, передает ТАСС.
«На запасные аэродромы ушли два следовавших во Внуково самолета – из Саратова и Антальи», – рассказали в справочной службе воздушной гавани.
Временно закрытое небо вынудило экипажи направить рейсы на посадку в Петербург и Нижний Новгород. Корректировки в графике полетов оперативно отразились на электронном табло аэровокзала.
Ранее Росавиация ограничила работу столичных аэропортов Внуково и Домодедово.