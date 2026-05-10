Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.0 комментариев
«Зенит» одержал победу над «Сочи» и возглавил таблицу РПЛ
Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:1 и возглавил чемпионат России
Обыграв на своем поле соперников из Сочи со счетом 2:1, петербургский клуб «Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первую строчку чемпионата России.
Встреча 29-го тура чемпионата России прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1, передает РИА «Новости».
Гости вышли вперед на 31-й минуте после удара Захара Федорова. Во втором тайме голы Луиса Энрике (59-я минута) и Александра Ерохина (84-я) принесли хозяевам победу, хотя на 13-й минуте Энрике не реализовал пенальти.
Перед стартовым свистком участники матча вышли на поле с портретами ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк».
Символический первый удар по мячу нанес 99-летний участник обороны Ленинграда и давний болельщик сине-бело-голубых Владимир Колосов. Эта памятная кампания организована Российским футбольным союзом в честь 81-летия Великой Победы.
Набрав 65 очков, петербуржцы обошли «Краснодар», у которого 63 балла и гостевая игра с московским «Динамо» в понедельник. Сочинцы с 21 очком замыкают турнирную таблицу. Южане досрочно покинут премьер-лигу, если в воскресенье махачкалинское «Динамо» не проиграет грозненскому «Ахмату».
Матчи заключительного тура национального первенства пройдут 17 мая. Лидеры турнира на выезде сыграют с «Ростовом». Футболисты «Сочи» на своем поле примут грозненский «Ахмат».
Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский клуб ранее одержал волевую победу над московским ЦСКА со счетом 3:1.
Главный конкурент петербуржцев «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России после победы над «Динамо» в серии пенальти.
Российский футбольный союз организовал масштабную акцию «Бессмертный полк» на матчах российских команд в честь годовщины Победы.