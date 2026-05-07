РФС и «Бессмертный полк» провели акцию памяти на футбольном матче

Российский футбольный союз и движение «Бессмертный полк России» организовали масштабную акцию памяти на финальной игре Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

Инициативу поддержали Минспорт и управление президента по общественным проектам.

Футболисты, тренерские штабы и арбитры появились на поле, держа в руках портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Зрители на трибунах также присоединились к мемориальному мероприятию. Перед началом встречи волонтеры раздали болельщикам более 30 тыс. георгиевских ленточек.

Церемонию открытия дерби украсило выступление народного артиста России Александра Домогарова, который исполнил знаменитую композицию «От героев былых времен». Символический удар по мячу нанесли 98-летний ветеран Рем Балакирев, экс-игрок сборной Никита Баженов и праправнук прославленного летчика Ивана Кожедуба.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил значимость события: «Это великий исторический день для нашей страны и каждой российской семьи. И футбольная семья – не исключение». Он добавил, что акция объединила тысячи людей и вдохновила представителей других видов спорта.

Мемориальные мероприятия продолжатся на матче «Краснодар» – «Динамо», а также на играх различных российских лиг с восьмого по 11 мая. В прошлом году подобная инициатива охватила более 70 матчей в 50 регионах страны, собрав свыше 300 тыс. зрителей.