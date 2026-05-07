Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Вировки, Кияницы, Рясного и Храповщины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области поражены формирования двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Стогний и Чайковкой.

Противник при этом потерял более 230 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны возле Залимана, Семеновки Харьковской области, Красного Лимана и Крестища Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Константиновки, Краматорска, Кривой Луки и Пискуновки ДНР.

Противник потерял более 160 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, воздушно-десантной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Белицкого, Доброполья, Золотого Колодезя ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, три бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,1 тыс. военных.

За день до этого потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1,2 тыс. военнослужащих.

В минувшие выходные российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.