Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Ясной Поляны, Червоного Пахаря, Степного и Кондратовки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Ивановкой, Чайковкой, Избицким и Липцами.

Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих и три станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Великой Шапковки, Шийковки, Дружелюбовки, Нового Мира, Чернещины Харьковской области, Татьяновки, Святогорска, Пришиба и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и станция РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Артема, Кривой Луки, Константиновки, Рай-Александровки, Алексеево-Дружковки и Николаевки ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял свыше 165 военнослужащих, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Кучерова Яра, Веселого, Новотроицкого, Святогоровки, Белицкого, Доброполья, Новониколаевки ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, шесть бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили более 1 тыс. военнослужащих.

В минувшие выходные российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

Днем ранее они взяли под контроль Покаляное в Харьковской области. А до этого освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.